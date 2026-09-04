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5 сентября, 16:00
«Краснодар» прервал победную серию — упустил 2:0 против «Крыльев Советов»: трансляция матча РПЛ
Игра 7-го тура чемпионата России.
«Краснодар» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов»
Матч завершился со счетом 2:2.
После первой половины «быки» вели в два мяча. Самарцы прервали шестиматчевую победную серию «Краснодара».
90+6-я минута. Угловой заработал Оздоев. Последний шанс «Краснодара» не увенчался успехом — отбились хозяева.
90+2-я минута. «Краснодар» атакует позиционно. В поиске момента находится команда Мусаева.
87-я минута. Кордоба выскочил один на один и зарядил в штангу! На добивании к мячу успел Песьяков.
85-я минута. Ленини задел локтем Рахмановича и босниец рухнул на газон. Без желтых карточек обошлось.
83-я минута. Печенин прострелил вдоль вратарской. Мукаилов тянулся, но не достал. Победный гол в ворота родного клуба — это сильно.
«Крылья Советов» сравняли счет
79-я минута. ГОООЛ! Рахманович сделал дубль после передачи Олейникова — 2:2. Вот это камбэк!
77-я минута. Еще один стык — Олейников въехал в Боселли и сам отскочил. Фол в пользу гостей.
76-я минута. Кордоба забрал мяч у Песьякова и оставил его Уткину, который просто ужасно попытался перекинуть защитников, подоспевших на линию. Кордоба развел руками.
74-я минута. Боселли получил по лицу и лежит на газоне. Танашев говорит продолжать игру. Ни одной желтой карточки судья сегодня не показал.
72-я минута. «Крылья Советов» отвечает своей заменой — вместо Рассказова вышел Дани Фернандес.
68-я минута. Несколько опасных отскоков было во вратарской «Крыльев». Батчи умудрился нанести удар, но мяч ушел выше.
64-я минута. Двойная замена у «Крыльев Советов» — Витюгов и Крамарич уступили место Мукаилову и Макарову.
Мукаилов, кстати, арендован у «Краснодара».
62-я минута. Олейников пробил в стенку, и указывает арбитру, что кто-то сыграл рукой. Момент заигран.
60-я минута. «Крылья Советов» воспряли после забитого гола. Вот и стандарт опасный заработали хозяева.
«Крылья Советов» отыграли один мяч
55-я минута. ГООЛ! Вышедший на замену Рахманович выбежал на ворота после паса из глубины и пробил мимо Агкацева.
52-я минута. Боселли очень долго прицеливался. Песьяков уже успел подготовиться к удару и совершить сейв.
47-я минута. У «Крыльев» в перерыве Чеснокова заменил Рахманович. У «Краснодара» вместо Кристиана вышел Боселли.
44-я минута. «Краснодар» очень долго держит мяч на половине «Крыльев Советов». Хозяева не могут вернуть владение.
41-я минута. Пара минут понадобилась Кордобе, чтобы прийти в чувство. Матч продолжается.
39-я минута. Кордоба, находясь в стенку, лицом принял мяч. Медики на поле — колумбиец лежит на газоне.
37-я минута. Олейников вновь заработад фол вблизи штрафной «Краснодара». Тормена сфолил.
32-я минута. Кордоба высоковато поднял ногу в борьбе с Костанцой. Фол в атаке фиксирует судья Танашев.
27-я минута. Штрафной не увенчался успехом. Не идет игра в атаке у «Крыльев Советов».
24-я минута. Олейников заработал фол на Черникове вблизи штрафной «Краснодара». Опасный стандарт для хозяев.
22-я минута. А вот и первый удар «Крыльев Советов» в матче. Спустя половину тайма.
20-я минута. 5:0 ведет «Краснодар» по ударам по воротам. Начало чемпионское показали «быки».
«Краснодар» забил второй мяч
18-я минута. ГООЛ! Батчи положил красоту издали в дальний угол — 2:0.
11-я минута. «Крылья Советов» пытаются забрать инициативу, но моментов у хозяев от этого больше не стало.
7-я минута. Черников нанес очень опасный удар издали, но по центру ворот. Песьяков выручил.
5-я минута. Кордоба мог и второй забивать. Песьяков в последний момент сыграл по мячу.
«Краснодар» открыл счет в матче
3-я минута. ГООЛ! Кордоба остался во вратарской «Крыльев» и после атаки вторым темпом нанес точный удар головой — 1:0.
Стартовый состав «Краснодара»
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Вахания, Черников, Аугусто, Батчи, Кристиан, Воробьев, Кордоба.
Запасные: Корякин, Петров, Пальцев, Оздоев, Ленини, Уткин, Боселли.
Стартовый состав «Крыльев Советов»
«Крылья Советов»: Песьяков, Горшков, Божин, Чернов, Рассказов, Костанца, Витюгов, Печенин, Чесноков, Олейников, Крамарич.
Запасные: Кокарев, Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Макаров, Маликов, Рахманович, Шитов, Мукаилов.
«Крылья Советов» — «Краснодар»: положение команд
Перед 7-м туром «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 18 очков из 18 возможных. «Крылья Советов» с 6 очками располагаются на 11-й строчке.
«Краснодар»: форма на старте чемпионата
«Краснодар» остается единственной командой РПЛ, которая не потеряла ни одного очка. «Быки» последовательно обыграли «Рубин» (3:1), «Факел» (3:2), «Спартак» (2:1), «Ахмат» (1:0), махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Ростов» (1:0).
После шести туров команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 18 очками и разницей мячей 11:4.
«Крылья Советов»: форма на старте чемпионата
Самарцы начали сезон с двух ничьих — с московским «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1). Затем «Крылья» уступили «Балтике» (0:2) и махачкалинскому «Динамо» (1:4), после чего одержали первую победу, разгромив «Акрон» (3:0).
В 6-м туре команда сыграла вничью с «Ахматом» — 3:3. После шести матчей у «Крыльев» 6 очков.
Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
Игру «Крыльев Советов» и «Краснодара» в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
Матч состоится в субботу, 5 сентября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск.
В субботу, 5 сентября, «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в 7-м туре российской Премьер-лиги.
Команды подходят к встрече в разной форме. «Краснодар» выиграл все шесть матчей на старте чемпионата и единолично лидирует в таблице с 18 очками. В прошлом туре команда Мурада Мусаева дома победила «Ростов» (1:0) благодаря голу Жубала.
«Крылья Советов» после шести туров набрали 6 очков. В предыдущей встрече самарцы сыграли вничью с «Ахматом» в Грозном — 3:3. Дубль оформил Иван Олейников, еще один мяч забил Никита Чернов.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0