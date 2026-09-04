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5 сентября, 16:00

«Краснодар» прервал победную серию — упустил 2:0 против «Крыльев Советов»: трансляция матча РПЛ

Игра 7-го тура чемпионата России.

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5 сентября, 16:00

«Краснодар» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов»

Матч завершился со счетом 2:2.

После первой половины «быки» вели в два мяча. Самарцы прервали шестиматчевую победную серию «Краснодара».

5 сентября, 15:59

90+6-я минута. Угловой заработал Оздоев. Последний шанс «Краснодара» не увенчался успехом — отбились хозяева.

5 сентября, 15:56

90+5-я минута. Песьяков первым сыграл на выходе. Мяч шел на Кордобу.

5 сентября, 15:55

90+2-я минута. «Краснодар» атакует позиционно. В поиске момента находится команда Мусаева.

5 сентября, 15:52

90-я минута. Шесть минут добавлено

5 сентября, 15:51

89-я минута. Олейников ушел с поля. Ороз его заменил.

5 сентября, 15:49

87-я минута. Кордоба выскочил один на один и зарядил в штангу! На добивании к мячу успел Песьяков.

5 сентября, 15:48

85-я минута. Ленини задел локтем Рахмановича и босниец рухнул на газон. Без желтых карточек обошлось.

5 сентября, 15:45

83-я минута. Печенин прострелил вдоль вратарской. Мукаилов тянулся, но не достал. Победный гол в ворота родного клуба — это сильно.

5 сентября, 15:43

81-я минута. Оздоев заменил Дугласа Аугусто.

5 сентября, 15:41

80-я минута. Рахманович снял футболку и получил желтую карточку.

5 сентября, 15:41

«Крылья Советов» сравняли счет

79-я минута. ГОООЛ! Рахманович сделал дубль после передачи Олейникова — 2:2. Вот это камбэк!

5 сентября, 15:39

77-я минута. Еще один стык — Олейников въехал в Боселли и сам отскочил. Фол в пользу гостей.

5 сентября, 15:38

76-я минута. Кордоба забрал мяч у Песьякова и оставил его Уткину, который просто ужасно попытался перекинуть защитников, подоспевших на линию. Кордоба развел руками.

5 сентября, 15:36

74-я минута. Боселли получил по лицу и лежит на газоне. Танашев говорит продолжать игру. Ни одной желтой карточки судья сегодня не показал.

5 сентября, 15:35

72-я минута. «Крылья Советов» отвечает своей заменой — вместо Рассказова вышел Дани Фернандес.

5 сентября, 15:31

69-я минута. Оласа и Черников ушли у «Краснодара». Их заменили Ленини и Петров.

5 сентября, 15:30

68-я минута. Несколько опасных отскоков было во вратарской «Крыльев». Батчи умудрился нанести удар, но мяч ушел выше.

5 сентября, 15:26

64-я минута. Двойная замена у «Крыльев Советов» — Витюгов и Крамарич уступили место Мукаилову и Макарову.

Мукаилов, кстати, арендован у «Краснодара».

5 сентября, 15:24

62-я минута. Олейников пробил в стенку, и указывает арбитру, что кто-то сыграл рукой. Момент заигран.

5 сентября, 15:23

60-я минута. «Крылья Советов» воспряли после забитого гола. Вот и стандарт опасный заработали хозяева.

5 сентября, 15:20

57-я минута. Уткин вышел вместо Воробьева у «Краснодара».

5 сентября, 15:17

«Крылья Советов» отыграли один мяч

55-я минута. ГООЛ! Вышедший на замену Рахманович выбежал на ворота после паса из глубины и пробил мимо Агкацева.

5 сентября, 15:14

52-я минута. Боселли очень долго прицеливался. Песьяков уже успел подготовиться к удару и совершить сейв.

5 сентября, 15:10

47-я минута. У «Крыльев» в перерыве Чеснокова заменил Рахманович. У «Краснодара» вместо Кристиана вышел Боселли.

5 сентября, 15:08

46-я минута. Стартовал второй тайм.

5 сентября, 14:50

Без моментов прошло добавленное время. Перерыв.

5 сентября, 14:49

45+1-я минута. Две минуты добавил Инал Танашев к первому тайму.

5 сентября, 14:47

44-я минута. «Краснодар» очень долго держит мяч на половине «Крыльев Советов». Хозяева не могут вернуть владение.

5 сентября, 14:46

41-я минута. Пара минут понадобилась Кордобе, чтобы прийти в чувство. Матч продолжается.

5 сентября, 14:44

39-я минута. Кордоба, находясь в стенку, лицом принял мяч. Медики на поле — колумбиец лежит на газоне.

5 сентября, 14:43

37-я минута. Олейников вновь заработад фол вблизи штрафной «Краснодара». Тормена сфолил.

5 сентября, 14:39

34-я минута. «Краснодар» сбавил темп и спокойно контролирует игру.

5 сентября, 14:35

32-я минута. Кордоба высоковато поднял ногу в борьбе с Костанцой. Фол в атаке фиксирует судья Танашев.

5 сентября, 14:33

30-я минута. Батчи очень агрессивен на фланге. Нередко получает по ногам.

5 сентября, 14:30

27-я минута. Штрафной не увенчался успехом. Не идет игра в атаке у «Крыльев Советов».

5 сентября, 14:28

24-я минута. Олейников заработал фол на Черникове вблизи штрафной «Краснодара». Опасный стандарт для хозяев.

5 сентября, 14:25

22-я минута. А вот и первый удар «Крыльев Советов» в матче. Спустя половину тайма.

5 сентября, 14:23

20-я минута. 5:0 ведет «Краснодар» по ударам по воротам. Начало чемпионское показали «быки».

5 сентября, 14:20

«Краснодар» забил второй мяч

18-я минута. ГООЛ! Батчи положил красоту издали в дальний угол — 2:0.

5 сентября, 14:17

14-я минута. Олейников нагло пихнул Батчи в спину. Много фолов в эти минуты.

5 сентября, 14:14

11-я минута. «Крылья Советов» пытаются забрать инициативу, но моментов у хозяев от этого больше не стало.

5 сентября, 14:12

8-я минута. Начало матча однозначно за «Краснодаром». Давят гости.

5 сентября, 14:11

7-я минута. Черников нанес очень опасный удар издали, но по центру ворот. Песьяков выручил.

5 сентября, 14:08

5-я минута. Кордоба мог и второй забивать. Песьяков в последний момент сыграл по мячу.

5 сентября, 14:06

«Краснодар» открыл счет в матче

3-я минута. ГООЛ! Кордоба остался во вратарской «Крыльев» и после атаки вторым темпом нанес точный удар головой — 1:0.

5 сентября, 14:02

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» начался

1-я минута. Поехали!

5 сентября, 12:57

Стартовый состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Вахания, Черников, Аугусто, Батчи, Кристиан, Воробьев, Кордоба.

Запасные: Корякин, Петров, Пальцев, Оздоев, Ленини, Уткин, Боселли.

5 сентября, 12:56

Стартовый состав «Крыльев Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Горшков, Божин, Чернов, Рассказов, Костанца, Витюгов, Печенин, Чесноков, Олейников, Крамарич.

Запасные: Кокарев, Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Макаров, Маликов, Рахманович, Шитов, Мукаилов.

4 сентября, 23:30

«Крылья Советов» примут «Краснодар» в 7-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Краснодар

4 сентября, 23:30

«Крылья Советов» — «Краснодар»: положение команд

Перед 7-м туром «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 18 очков из 18 возможных. «Крылья Советов» с 6 очками располагаются на 11-й строчке.

4 сентября, 23:20

«Краснодар»: форма на старте чемпионата

«Краснодар» остается единственной командой РПЛ, которая не потеряла ни одного очка. «Быки» последовательно обыграли «Рубин» (3:1), «Факел» (3:2), «Спартак» (2:1), «Ахмат» (1:0), махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Ростов» (1:0).

После шести туров команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 18 очками и разницей мячей 11:4.

4 сентября, 23:10

«Крылья Советов»: форма на старте чемпионата

Самарцы начали сезон с двух ничьих — с московским «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1). Затем «Крылья» уступили «Балтике» (0:2) и махачкалинскому «Динамо» (1:4), после чего одержали первую победу, разгромив «Акрон» (3:0).

В 6-м туре команда сыграла вничью с «Ахматом» — 3:3. После шести матчей у «Крыльев» 6 очков.

4 сентября, 23:00

Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

Игру «Крыльев Советов» и «Краснодара» в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

4 сентября, 22:50

Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

Матч состоится в субботу, 5 сентября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск.

4 сентября, 22:40

В субботу, 5 сентября, «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в 7-м туре российской Премьер-лиги.

Команды подходят к встрече в разной форме. «Краснодар» выиграл все шесть матчей на старте чемпионата и единолично лидирует в таблице с 18 очками. В прошлом туре команда Мурада Мусаева дома победила «Ростов» (1:0) благодаря голу Жубала.

«Крылья Советов» после шести туров набрали 6 очков. В предыдущей встрече самарцы сыграли вничью с «Ахматом» в Грозном — 3:3. Дубль оформил Иван Олейников, еще один мяч забил Никита Чернов.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Краснодар». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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