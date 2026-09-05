ЦСКА поздравил Москву с 879-летием

ЦСКА поздравил Москву с Днем города.

День города в Москве традиционно отмечают в первую или вторую субботу сентября. В 2026 году Москве исполняется 879 лет. Основанием для отсчета считается первое летописное упоминание города в Ипатьевской летописи под 1147 годом.

«Сегодня Москве исполнилось 879 лет! С днем рождения, любимый город!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

После 6 туров ЦСКА с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.