ЦСКА обыграл «Зенит» в Петербурге: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 5 сентября, «Зенит» сыграет с ЦСКА в седьмом туре премьер-лиги. Это матч соседей по турнирной таблице: петербургский клуб идет третьим, а московский — четвертым. Обе команды имеют по 12 очков, преследуя «Краснодар» и «Спартак».

При этом красно-синие до сих пор в чемпионате не проигрывали — три победы при трех ничьих. Зенитовцы одержали четыре победы при двух поражениях. Кстати, от московских клубов — «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).

Другой факт в пользу ЦСКА — более четырех лет без поражений в Санкт-Петербурге в РПЛ. Две последние встречи соперников в чемпионате на поле «Зенита» завершались ничейными результатами — 1:1 и 0:0. А еще раньше, в 2024-м, ЦСКА выиграл в гостях со счетом 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — ЦСКА. Присоединяйтесь!