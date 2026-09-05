Live
5 сентября, 18:40
ЦСКА обыграл «Зенит» в Петербурге: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 7-го тура чемпионата России.
«Зенит» проиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге — 1:2. Иван Обляков оформил дубль (забил с пенальти в конце первого тайма и провел победный гол в добавленное время второй половины), а Александр Соболев сравнял счет в концовке игры.
В следующем туре «Зенит» 12 сентября примет «Локомотив», а ЦСКА в этот день дома встретится с «Рубином».
ЦСКА набрал 15 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Зенита» осталось 12 очков, команда Семака идет четвертой. Впереди петербургской команды также «Краснодар» (19) и «Спартак» (13), но при этом у красно-белых матч в запасе.
Дубль Облякова принес ЦСКА гостевую победу над «Зенитом»
90+11-я минута. Вот и все! Матч в Санкт-Петербурге окончен! Футболисты «Зенита» в домашнем матче седьмого тура РПЛ в концовке проиграли ЦСКА — 1:2. У хозяев забил Александр Соболев, у гостей дважды отличился Иван Обляков. Второй мяч армеец забил в компенсированное время. По игре «Зенит» имел заметное преимущество, особенно в первой половине встречи.
90+10-я минута. Ерохин боролся с двумя или даже тремя защитниками. В воздухе ударить не удалось, потом катнул мяч мимо Торопа — неточно!
Обляков вывел ЦСКА вперед в матче с «Зенитом»
90+8-я минута. ГООООЛ! 2:1. ЦСКА на последних минутах забивает. Это Обляков прошил Адамова со второй попытки.
90+7-я минута. Мяч попал в руку Кисляку на его половине поля. Главное для ЦСКА, что не в штрафной площади.
90+6-я минута. Возобновился матч. Финишная прямая. Только судья знает, сколько еще продлится встреча.
90+5-я минута. Да, шесть минут было добавлено ко второму тайму. Но с учетом текущей паузы рефери накинет еще.
90+4-я минута. Дуглас Сантос, Рейс и Соболев сошлись в стыке. Армейцу досталось серьезнее других.
90+3-я минута. Второй угловой подряд. Теперь уже Тороп добрался до мяча после подачи.
90+2-я минута. Угловой ЦСКА обернулся опасной контратакой хозяев. Глушенков вырезал на Ерохина — защитник успел закрыть Александра.
90+1-я минута. ЦСКА в ответной атаке стараниями Мусаева заработал право на угловой.
90-я минута. Тороп опередил-таки в своей штрафной, на границе вратарской, Соболева. Было опасно!
88-я минута. Да, рассечение сразу у обоих футболистов. Мусаев перебинтован, а Алип в ватерпольной шапочке.
85-я минута. Тут фанатам ЦСКА уместно вспомнить об упущенном шансе Кругового. Впрочем, еще можно и проиграть.
Соболев сравнял счет в матче «Зенита» с ЦСКА
84-я минута. ГООООЛ! 1:1. Соболев свой мяч все-таки забил. Тороп получил за шиворот. Луис Энрике сделал фланговую подачу, а Александр с отклонением послал мяч в ворота.
82-я минута. Минут 15 остается на спасение у зенитовцев. Есть ощущение, что в концовке хозяевам пригодился бы старательный Джон Джон. Не рановато ли его заменил Семак?!
79-я минута. Круговой мог забить бывшей команде и, по сути, снять вопрос об исходе сегодняшнего матча.
78-я минута. Момент у ЦСКА. Глебов мяч протащил в штрафную и выложил под удар Круговому, который не попал в дальний угол.
77-я минута. Жоао Виктор протащил мяч на чужую половину поля. Да, на ударную позицию не выбрался, пас не отдал, но время убил.
75-я минута. Давно на выходе не играл Тороп. Сейчас армейский голкипер опередил на мяче Соболева.
73-я минута. Попытка подачи Луиса Энрике с правого фланга — армейцы заблокировали.
72-я минута. Мусаева слева бросили по флангу, он вошел в штрафную и уперся в Алипа. Есть падение, но пенальти нет.
71-я минута. После подачи углового до мяча добрался Круговой, но удар у него совершенно не получился.
70-я минута. Угловой заработали армейцы. После удара Облякова случился рикошет, который дезориентировал Адамова. К счастью вратаря, в створ мяч не полетел.
70-я минута. Глушенков упал в чужой штрафной. Свистка нет. Судя по всему, сам потерял равновесие.
67-я минута. Свой Мусаев — Амир — готовится к выходу на поле у хозяев. По крайней мере, он разминается.
66-я минута. Мусаев готовится к появлению на поле у ЦСКА. Казалось бы, нужно освежать центр поля или оборону, а Агдисамов выпустит свежего форварда.
64-я минута. ЦСКА, впрочем, показал зубы. Удар низом в створ от Глебова — Адамов не замерз, мяч поймал.
63-я минута. ЦСКА всей командой на последней своей трети поля. Сейчас ударом в створ отметился Глушенков.
62-я минута. Тороп выручил. Он зафиксировал мяч после удара Джона Джона с метров 15-ти.
60-я минута. Момент у Соболева, который на замахе убрал одного защитника, но тут же на пути вырос второй. После рикошета мяч устремился на угловой.
60-я минута. Вендел находится на трибунах стадиона. Бразилец попил воду. Да, игра у его команды сухая.
59-я минута. Глебов очень легко ушел от Глушенкова, однако Волков подстраховал партнера. Есть отбор!
58-я минута. Абдулкадыров и Рейс близ углового флага потолкали Глушенкова, который оказался на газоне.
57-я минута. Шилов энергично разминается. Счет не меняется, замены от Семака вполне вероятны.
56-я минута. И еще один удар в створ у ЦСКА — киксанул у хозяев мяч, в итоге от Облякова он оказался в руках Адамова.
56-я минута. Андраде пробежал несколько десятков метров, а пас на Глушенкова не получился. Максим выговаривает партнеру. Впрочем, возможно, и ругается.
55-я минута. Алип грамотно поставил корпус и не дал Глебову выиграть у себя забег. Мяч оказался у Адамова.
54-я минута. У Волкова при подаче справа мяч свалился с ноги — удар от ворот выполнит Тороп.
53-я минута. Мелкий фол Андраде в центральном круге на Лусиано. У зенитовца карточка ведь есть, нужно играть аккуратнее.
52-я минута. Глушенков в падении стремился замкнуть подачу Веги — роста не хватило.
51-я минута. Первый удар в створ от ЦСКА с игры. Обляков довольно прицельно пробил — Адамов сыграл надежно.
50-я минута. Андраде делал рискованную скидку в собственной штрафной — Адамов подчистил.
48-я минута. Тороп оригинально в одно касание вынес мяч из своей штрафной. Рискованно, но надежно.
47-я минута. Глушенков сбил Облякова с шага и получил предупреждение. Карточек сегодня много.
«Зенит» после первого тайма проигрывает ЦСКА
45+8-я минута. 1:0 — итог первой половины встречи в пользу гостей. Ощутимое преимущество «Зенита». За Торопа дважды играл каркас ворот. У гостей оба центральных защитника уже с желтыми карточками. При этом ЦСКА за тайм не нанес один удар в створ — это был пенальти! Посмотрим, что изменится после перерыва.
Обляков открыл счет в матче ЦСКА с «Зенитом»
45+8-я минута. ГОООЛ! 1:0. Пенальти реализован Обляковым. Правая девятка поражена. Такое не берется.
45+6-я минута. Вердикт главного судьи: пенальти в ворота хозяев. ЦСКА сейчас выполнит первый удар в створ, и это будет 11-метровый.
45+4-я минута. ВАР вмешался в игру. Идет разбор эпизода с участием Соболева и Абдулкадырова.
45+3-я минута. Падение Абдулкадырова в чужой штрафной. Похоже, Соболев локтем попал в соперника.
45+2-я минута. В центре обороны своей команды оказался Глебов, он спешно вынес мяч после фланговой подачи.
45-я минута. Джон Джон выполнил подачу углового — ЦСКА по традиции отбился. Уже пять корнеров в активе у хозяев.
44-я минута. Джон Джон помог своей обороне — без мяча остался Аззи, который уже задумывался о выходе на ударную позицию.
42-я минута. Лусиано впереди вроде бы зацепился за мяч, но оказался без поддержки партнеров. Потеря у ЦСКА.
39-я минута. На финишной прямой первый тайм. Зенитовцам важно забить в раздевалку, а гостям — отстоять нули на табло.
38-я минута. Своевременный подкат Абдулкадырова — выход Глушенкова один на один с Торопом не состоялся.
36-я минута. 1,58 против нуля — соотношение по ожидаемым голам в пользу зенитовцев.
34-я минута. Тороп не без труда добрался до мяча на выходе после фланговой подачи.
33-я минута. Глушенков снова загрузил на ближнюю штангу с углового — там пока армейцы играют внимательно.
33-я минута. Зенитовцы утверждают, что мяч попал кому-то из игроков ЦСКА в руку после удара Луиса Энрике.
31-я минута. Тороп намертво зафиксировал мяч после штрафного в исполнении Глушенкова.
30-я минута. Абдулкадыров получил желтую карточку — он придержал вбегавшего в штрафную Глушенкова.
29-я минута. Техничный Джон Джон получил по ногам на чужой половине поля. И тут же ввел мяч в игру. До ворот далеко.
28-я минута. Жоао Виктор эмоционально отреагировал на свой чистый подкат под Джона Джона.
27-я минута. Никто из партнеров не откликнулся на проникающий пас Кисляка в штрафную.
26-я минута. В середине поля оказался Соболев. Нужно отходить в глубину поля, чтобы зацепиться за мяч.
25-я минута. Теперь Джон Джон подтолкнул Облякова. Карточки нет. Взгляд у Ивана очень злой.
24-я минута. Глебов подтолкнул Мантуана. Так и до второй желтой карточки недалеко.
22-я минута. Обляков подтолкнул Глушенкова. Градус борьбы нарастает. Как бы страсти не вспыхнули снова.
20-я минута. Момент у Соболева. Луис Энрике справа прострелил, а Александр сыграл на опережении, но в створ не попал.
19-я минута. Глушенков подавал угловой на ближнюю штангу — Аззи вынес мяч подальше.
18-я минута. Данилов выбил мяч за лицевую после фланговой подачи. Это будет второй угловой зенитовцев.
18-я минута. Карпукасу досталось в центре поля от Кругового. Свистка нет, ведь мяч остался у хозяев.
17-я минута. Тороп закинул мяч далеко вперед на правый флаг — Аззи заработал право на аут.
Семак вернулся на скамейку «Зенита»
14-я минута. Семак вернулся на тренерский мостик. А пока за Торопа снова играет перекладина! Это Глушенков пробил после скидки Соболева.
13-я минута. В подтрибунном помещении побывал и Тимощук, который сейчас вернулся на тренерское место. А где Семак?
12-я минута. Луису Энрике не удался обыгрыш при попытке проникнуть в штрафную справа.
10-я минута. Хм, по видеографике у Семака желтая карточка. Тогда зачем же он отправился в раздевалку?!
Семак удален из-за стычки с Жоао Виктором?
8-я минута. Красную карточку, похоже, получил Семак — он отправился в подтрибунное помещение. Видимо, судья посчитал, что именно тренер спровоцировал Жоао Виктора, взяв в руки ушедший за боковую мяч.
7-я минута. Мини-потасовка в технической зоне зенитовцев. Жоао Виктор потолкался с Семаком, а затем стенка на стенку. До кулаков дело не дошло, но искры летели.
6-я минута. Джон Джон вдоль лицевой легко прошел Аззи, но последовавший пас отдал неудачно. Атака все-таки доведена до удара — Карпукас проверил бдительность Торопа.
5-я минута. Мелкий фол на Кисляке на половине поля гостей. Борьба за инициативу продолжается.
4-я минута. Глушенков после прострела справа в чужой штрафной искал Соболева — не нашел.
3-я минута. Красно-синие в ответ проникли в чужую штрафную, однако удара от Лусиано не последовало. Против бывшей команды сегодня играет Гонду.
2-я минута. Перекладина сыграла за Торопа! После подачи углового кто-то из хозяев пробил головой — мяч попал в каркас ворот. Пробил Алип или Андраде.
Матч «Зенита» и ЦСКА начался
1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
«Зенит» — ЦСКА: стартовый состав гостей
Тороп, Рейс, Абдулкадыров, Данилов, Жоао Виктор, Аззи, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.
Запасные: Бориско, Бесаев, Лукин, Бандикян, Пономарчук, Алвес, Козлов, Фиров, Кармо, Попович, Мусаев, Вакулич.
«Зенит» — ЦСКА: стартовый состав хозяев
Адамов, Вега, Андраде, Алип, Мантуан, Карпукас, Барриос, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.
Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Педро, Шилов.
«Зенит» — ЦСКА: потери
У «Зенита» травмирован полузащитник Вендел, а защитник Игорь Дивеев дисквалифицирован. У москвичей по состоянию здоровья не сыграют вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес, а также хавбеки Милан Гайис и Дмитрий Баринов.
«Зенит» — ЦСКА: личные встречи
В последний раз «Зенит» дома побеждал ЦСКА на уровне РПЛ 13 августа 2022 года (2:1). Затем красно-синие на выезде добились победы (1:0) и двух ничьих (0:0, 1:1). За минувшие три сезона соперники также провели четыре матча Кубка России и однажды играли за Суперкубок страны. Трижды команды исполняли серии пенальти.
ЦСКА: форма на старте чемпионата
Команда Дмитрия Игдисамова в этом сезоне в РПЛ пока не проигрывала. Одна из причин — пять из шести матчей ЦСКА провел дома. На своем поле красно-синие обыграли «Балтику» (2:1), «Факел» (1:0) и «Локомотив» (3:2), а не смогли победить «Крылья Советов» (1:1) и «Ростов» (0:0). На выезде красно-синие сыграли вничью с «Акроном» (2:2).
«Зенит»: форма на старте чемпионата
Команда Сергея Семака в этом чемпионате отличается бескомпромиссностью — четыре победы при двух поражениях. Дома «Зенит» проиграл «Родине» (1:2) и одолел московское «Динамо» (3:0). В гостях зенитовцы победили «Акрон» (5:0), «Оренбург» (3:0) и «Факел» (1:0), а также уступили «Спартаку» (0:2).
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА
Игру «Зенита» и ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — ЦСКА
Матч команд Сергея Семака и Дмитрия Игдисамова состоится в субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.
В субботу, 5 сентября, «Зенит» сыграет с ЦСКА в седьмом туре премьер-лиги. Это матч соседей по турнирной таблице: петербургский клуб идет третьим, а московский — четвертым. Обе команды имеют по 12 очков, преследуя «Краснодар» и «Спартак».
При этом красно-синие до сих пор в чемпионате не проигрывали — три победы при трех ничьих. Зенитовцы одержали четыре победы при двух поражениях. Кстати, от московских клубов — «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
Другой факт в пользу ЦСКА — более четырех лет без поражений в Санкт-Петербурге в РПЛ. Две последние встречи соперников в чемпионате на поле «Зенита» завершались ничейными результатами — 1:1 и 0:0. А еще раньше, в 2024-м, ЦСКА выиграл в гостях со счетом 1:0.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — ЦСКА. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0