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5 сентября, 18:40

ЦСКА обыграл «Зенит» в Петербурге: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 7-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
5 сентября, 18:45

«Зенит» проиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге — 1:2. Иван Обляков оформил дубль (забил с пенальти в конце первого тайма и провел победный гол в добавленное время второй половины), а Александр Соболев сравнял счет в концовке игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

5 сентября, 18:44

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

5 сентября, 18:43

В следующем туре «Зенит» 12 сентября примет «Локомотив», а ЦСКА в этот день дома встретится с «Рубином».

5 сентября, 18:41

ЦСКА набрал 15 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Зенита» осталось 12 очков, команда Семака идет четвертой. Впереди петербургской команды также «Краснодар» (19) и «Спартак» (13), но при этом у красно-белых матч в запасе.

5 сентября, 18:39

Дубль Облякова принес ЦСКА гостевую победу над «Зенитом»

90+11-я минута. Вот и все! Матч в Санкт-Петербурге окончен! Футболисты «Зенита» в домашнем матче седьмого тура РПЛ в концовке проиграли ЦСКА — 1:2. У хозяев забил Александр Соболев, у гостей дважды отличился Иван Обляков. Второй мяч армеец забил в компенсированное время. По игре «Зенит» имел заметное преимущество, особенно в первой половине встречи.

5 сентября, 18:37

90+10-я минута. Ерохин боролся с двумя или даже тремя защитниками. В воздухе ударить не удалось, потом катнул мяч мимо Торопа — неточно!

5 сентября, 18:36

90+9-я минута. Но время у хозяев еще есть. Можно спасти игру.

5 сентября, 18:35

Обляков вывел ЦСКА вперед в матче с «Зенитом»

90+8-я минута. ГООООЛ! 2:1. ЦСКА на последних минутах забивает. Это Обляков прошил Адамова со второй попытки.

5 сентября, 18:35

90+8-я минута. Отбились, но не без труда армейцы после стандарта.

5 сентября, 18:34

90+7-я минута. Мяч попал в руку Кисляку на его половине поля. Главное для ЦСКА, что не в штрафной площади.

5 сентября, 18:33

90+6-я минута. Возобновился матч. Финишная прямая. Только судья знает, сколько еще продлится встреча.

5 сентября, 18:31

90+5-я минута. Да, шесть минут было добавлено ко второму тайму. Но с учетом текущей паузы рефери накинет еще.

5 сентября, 18:30

90+4-я минута. Дуглас Сантос, Рейс и Соболев сошлись в стыке. Армейцу досталось серьезнее других.

5 сентября, 18:29

90+3-я минута. Второй угловой подряд. Теперь уже Тороп добрался до мяча после подачи.

5 сентября, 18:28

90+2-я минута. Угловой ЦСКА обернулся опасной контратакой хозяев. Глушенков вырезал на Ерохина — защитник успел закрыть Александра.

5 сентября, 18:28

90+1-я минута. ЦСКА в ответной атаке стараниями Мусаева заработал право на угловой.

5 сентября, 18:27

90-я минута. Тороп опередил-таки в своей штрафной, на границе вратарской, Соболева. Было опасно!

5 сентября, 18:26

89-я минута. Алип за фол на шустром Глебове получил желтую карточку.

5 сентября, 18:25

89-я минута. Ерохин выйдет на концовку у хозяев. Джокер в действии?

5 сентября, 18:24

88-я минута. Да, рассечение сразу у обоих футболистов. Мусаев перебинтован, а Алип в ватерпольной шапочке.

5 сентября, 18:22

86-я минута. Алип и Тамерлан Мусаев столкнулись головами. Речь о рассечении.

5 сентября, 18:21

85-я минута. Тут фанатам ЦСКА уместно вспомнить об упущенном шансе Кругового. Впрочем, еще можно и проиграть.

5 сентября, 18:20

Соболев сравнял счет в матче «Зенита» с ЦСКА

84-я минута. ГООООЛ! 1:1. Соболев свой мяч все-таки забил. Тороп получил за шиворот. Луис Энрике сделал фланговую подачу, а Александр с отклонением послал мяч в ворота.

5 сентября, 18:20

83-я минута. ЦСКА снова всей командой расположился на последней трети поля.

5 сентября, 18:18

82-я минута. Минут 15 остается на спасение у зенитовцев. Есть ощущение, что в концовке хозяевам пригодился бы старательный Джон Джон. Не рановато ли его заменил Семак?!

5 сентября, 18:17

81-я минута. Фиров вышел на поле, а ушел получивший повреждение Аззи.

5 сентября, 18:17

80-я минута. Медицинская пауза у ЦСКА. Аззи на газоне.

5 сентября, 18:16

79-я минута. Круговой мог забить бывшей команде и, по сути, снять вопрос об исходе сегодняшнего матча.

5 сентября, 18:14

78-я минута. Момент у ЦСКА. Глебов мяч протащил в штрафную и выложил под удар Круговому, который не попал в дальний угол.

5 сентября, 18:13

77-я минута. Жоао Виктор протащил мяч на чужую половину поля. Да, на ударную позицию не выбрался, пас не отдал, но время убил.

5 сентября, 18:12

76-я минута. 47 на 26 — соотношение по перехватам мяча в пользу ЦСКА.

5 сентября, 18:11

75-я минута. Давно на выходе не играл Тороп. Сейчас армейский голкипер опередил на мяче Соболева.

5 сентября, 18:10

74-я минута. Джон Джон покинул игру, вышел на поле Фелипе Аугусто.

5 сентября, 18:09

73-я минута. Попытка подачи Луиса Энрике с правого фланга — армейцы заблокировали.

5 сентября, 18:08

72-я минута. Мусаева слева бросили по флангу, он вошел в штрафную и уперся в Алипа. Есть падение, но пенальти нет.

5 сентября, 18:07

71-я минута. После подачи углового до мяча добрался Круговой, но удар у него совершенно не получился.

5 сентября, 18:07

70-я минута. Угловой заработали армейцы. После удара Облякова случился рикошет, который дезориентировал Адамова. К счастью вратаря, в створ мяч не полетел.

5 сентября, 18:06

70-я минута. Глушенков упал в чужой штрафной. Свистка нет. Судя по всему, сам потерял равновесие.

5 сентября, 18:05

69-я минута. В момент атаки свело ногу у Рейса. Как бы замена не потребовалась.

5 сентября, 18:04

68-я минута. Сперва замена у ЦСКА. Лусиано Гонду ушел, Тамерлан Мусаев вышел.

5 сентября, 18:03

67-я минута. Свой Мусаев — Амир — готовится к выходу на поле у хозяев. По крайней мере, он разминается.

5 сентября, 18:01

66-я минута. Мусаев готовится к появлению на поле у ЦСКА. Казалось бы, нужно освежать центр поля или оборону, а Агдисамов выпустит свежего форварда.

5 сентября, 18:00

65-я минута. Барриос и Вега игру покинули. Дуглас Сантос и Педро вышли на поле.

5 сентября, 18:00

64-я минута. ЦСКА, впрочем, показал зубы. Удар низом в створ от Глебова — Адамов не замерз, мяч поймал.

5 сентября, 17:59

63-я минута. ЦСКА всей командой на последней своей трети поля. Сейчас ударом в створ отметился Глушенков.

5 сентября, 17:58

62-я минута. Тороп выручил. Он зафиксировал мяч после удара Джона Джона с метров 15-ти.

5 сентября, 17:58

61-я минута. Вновь ощущается серьезное давление зенитовцев.

5 сентября, 17:57

60-я минута. Момент у Соболева, который на замахе убрал одного защитника, но тут же на пути вырос второй. После рикошета мяч устремился на угловой.

5 сентября, 17:56

60-я минута. Вендел находится на трибунах стадиона. Бразилец попил воду. Да, игра у его команды сухая.

5 сентября, 17:55

59-я минута. Глебов очень легко ушел от Глушенкова, однако Волков подстраховал партнера. Есть отбор!

5 сентября, 17:54

58-я минута. Абдулкадыров и Рейс близ углового флага потолкали Глушенкова, который оказался на газоне.

5 сентября, 17:54

57-я минута. Шилов энергично разминается. Счет не меняется, замены от Семака вполне вероятны.

5 сентября, 17:53

56-я минута. И еще один удар в створ у ЦСКА — киксанул у хозяев мяч, в итоге от Облякова он оказался в руках Адамова.

5 сентября, 17:52

56-я минута. Андраде пробежал несколько десятков метров, а пас на Глушенкова не получился. Максим выговаривает партнеру. Впрочем, возможно, и ругается.

5 сентября, 17:51

55-я минута. Алип грамотно поставил корпус и не дал Глебову выиграть у себя забег. Мяч оказался у Адамова.

5 сентября, 17:50

54-я минута. У Волкова при подаче справа мяч свалился с ноги — удар от ворот выполнит Тороп.

5 сентября, 17:49

53-я минута. Мелкий фол Андраде в центральном круге на Лусиано. У зенитовца карточка ведь есть, нужно играть аккуратнее.

5 сентября, 17:48

52-я минута. Глушенков в падении стремился замкнуть подачу Веги — роста не хватило.

5 сентября, 17:47

51-я минута. Первый удар в створ от ЦСКА с игры. Обляков довольно прицельно пробил — Адамов сыграл надежно.

5 сентября, 17:46

50-я минута. Андраде делал рискованную скидку в собственной штрафной — Адамов подчистил.

5 сентября, 17:46

50-я минута. 12:11 — ЦСКА пока в этом матче фолит почаще.

5 сентября, 17:45

49-я минута. Фол от Луиса Энрике на своей половине поля. Глебов на газоне.

5 сентября, 17:44

48-я минута. Тороп оригинально в одно касание вынес мяч из своей штрафной. Рискованно, но надежно.

5 сентября, 17:43

47-я минута. Глушенков сбил Облякова с шага и получил предупреждение. Карточек сегодня много.

5 сентября, 17:43

46-я минута. Возобновился второй тайм в Санкт-Петербурге.

5 сентября, 17:26

«Зенит» после первого тайма проигрывает ЦСКА

45+8-я минута. 1:0 — итог первой половины встречи в пользу гостей. Ощутимое преимущество «Зенита». За Торопа дважды играл каркас ворот. У гостей оба центральных защитника уже с желтыми карточками. При этом ЦСКА за тайм не нанес один удар в створ — это был пенальти! Посмотрим, что изменится после перерыва.

5 сентября, 17:26

Обляков открыл счет в матче ЦСКА с «Зенитом»

45+8-я минута. ГОООЛ! 1:0. Пенальти реализован Обляковым. Правая девятка поражена. Такое не берется.

5 сентября, 17:23

45+6-я минута. Вердикт главного судьи: пенальти в ворота хозяев. ЦСКА сейчас выполнит первый удар в створ, и это будет 11-метровый.

5 сентября, 17:23

45+4-я минута. ВАР вмешался в игру. Идет разбор эпизода с участием Соболева и Абдулкадырова.

5 сентября, 17:20

45+3-я минута. Падение Абдулкадырова в чужой штрафной. Похоже, Соболев локтем попал в соперника.

5 сентября, 17:19

45+2-я минута. В центре обороны своей команды оказался Глебов, он спешно вынес мяч после фланговой подачи.

5 сентября, 17:18

45+1-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму.

5 сентября, 17:17

45-я минута. Джон Джон выполнил подачу углового — ЦСКА по традиции отбился. Уже пять корнеров в активе у хозяев.

5 сентября, 17:16

44-я минута. Джон Джон помог своей обороне — без мяча остался Аззи, который уже задумывался о выходе на ударную позицию.

5 сентября, 17:15

43-я минута. Андраде придержал за футболку Глебова и получил желтую карточку.

5 сентября, 17:15

42-я минута. Лусиано впереди вроде бы зацепился за мяч, но оказался без поддержки партнеров. Потеря у ЦСКА.

5 сентября, 17:13

41-я минута. Вега отработал на бровке и не позволил до мяча добраться Круговому.

5 сентября, 17:13

40-я минута. Чересчур сильный пас от Алиса — Вега так быстро не бегает.

5 сентября, 17:12

39-я минута. На финишной прямой первый тайм. Зенитовцам важно забить в раздевалку, а гостям — отстоять нули на табло.

5 сентября, 17:10

38-я минута. Своевременный подкат Абдулкадырова — выход Глушенкова один на один с Торопом не состоялся.

5 сентября, 17:10

37-я минута. Соболеву в силовй манере удалось ударить из штрафной — мимо створа.

5 сентября, 17:08

36-я минута. 1,58 против нуля — соотношение по ожидаемым голам в пользу зенитовцев.

5 сентября, 17:07

34-я минута. Тороп не без труда добрался до мяча на выходе после фланговой подачи.

5 сентября, 17:06

33-я минута. Глушенков снова загрузил на ближнюю штангу с углового — там пока армейцы играют внимательно.

5 сентября, 17:05

33-я минута. Зенитовцы утверждают, что мяч попал кому-то из игроков ЦСКА в руку после удара Луиса Энрике.

5 сентября, 17:05

32-я минута. Уже треть матча позади, а у ЦСКА по-прежнему ни одного удара.

5 сентября, 17:04

31-я минута. Тороп намертво зафиксировал мяч после штрафного в исполнении Глушенкова.

5 сентября, 17:03

30-я минута. Абдулкадыров получил желтую карточку — он придержал вбегавшего в штрафную Глушенкова.

5 сентября, 17:02

29-я минута. Техничный Джон Джон получил по ногам на чужой половине поля. И тут же ввел мяч в игру. До ворот далеко.

5 сентября, 17:00

28-я минута. Жоао Виктор эмоционально отреагировал на свой чистый подкат под Джона Джона.

5 сентября, 16:59

27-я минута. Никто из партнеров не откликнулся на проникающий пас Кисляка в штрафную.

5 сентября, 16:58

26-я минута. В середине поля оказался Соболев. Нужно отходить в глубину поля, чтобы зацепиться за мяч.

5 сентября, 16:57

25-я минута. Теперь Джон Джон подтолкнул Облякова. Карточки нет. Взгляд у Ивана очень злой.

5 сентября, 16:56

24-я минута. Глебов подтолкнул Мантуана. Так и до второй желтой карточки недалеко.

5 сентября, 16:55

23-я минута. Зенитовцы контролируют мяч без особого продвижения вперед.

5 сентября, 16:55

22-я минута. Обляков подтолкнул Глушенкова. Градус борьбы нарастает. Как бы страсти не вспыхнули снова.

5 сентября, 16:53

21-я минута. Тороп снова далеко вынес мяч от ворот — Гонду оказался во вне игры.

5 сентября, 16:51

20-я минута. Глебов получил желтую карточку за грубую игру.

5 сентября, 16:50

20-я минута. Момент у Соболева. Луис Энрике справа прострелил, а Александр сыграл на опережении, но в створ не попал.

5 сентября, 16:50

19-я минута. Глушенков подавал угловой на ближнюю штангу — Аззи вынес мяч подальше.

5 сентября, 16:50

18-я минута. Данилов выбил мяч за лицевую после фланговой подачи. Это будет второй угловой зенитовцев.

5 сентября, 16:49

18-я минута. Карпукасу досталось в центре поля от Кругового. Свистка нет, ведь мяч остался у хозяев.

5 сентября, 16:48

17-я минута. Тороп закинул мяч далеко вперед на правый флаг — Аззи заработал право на аут.

5 сентября, 16:46

15-я минута. Совершенно очевидно, что хозяева на гол уже наиграли.

5 сентября, 16:46

Семак вернулся на скамейку «Зенита»

14-я минута. Семак вернулся на тренерский мостик. А пока за Торопа снова играет перекладина! Это Глушенков пробил после скидки Соболева.

5 сентября, 16:44

13-я минута. В подтрибунном помещении побывал и Тимощук, который сейчас вернулся на тренерское место. А где Семак?

5 сентября, 16:43

12-я минута. Луису Энрике не удался обыгрыш при попытке проникнуть в штрафную справа.

5 сентября, 16:42

10-я минута. Хм, по видеографике у Семака желтая карточка. Тогда зачем же он отправился в раздевалку?!

5 сентября, 16:41

9-я минута. А Жоао Виктору показали желтую карточку за минувший эпизод.

5 сентября, 16:40

Семак удален из-за стычки с Жоао Виктором?

8-я минута. Красную карточку, похоже, получил Семак — он отправился в подтрибунное помещение. Видимо, судья посчитал, что именно тренер спровоцировал Жоао Виктора, взяв в руки ушедший за боковую мяч.

5 сентября, 16:39

7-я минута. Мини-потасовка в технической зоне зенитовцев. Жоао Виктор потолкался с Семаком, а затем стенка на стенку. До кулаков дело не дошло, но искры летели.

5 сентября, 16:38

6-я минута. Джон Джон вдоль лицевой легко прошел Аззи, но последовавший пас отдал неудачно. Атака все-таки доведена до удара — Карпукас проверил бдительность Торопа.

5 сентября, 16:36

5-я минута. Мелкий фол на Кисляке на половине поля гостей. Борьба за инициативу продолжается.

5 сентября, 16:35

4-я минута. Глушенков после прострела справа в чужой штрафной искал Соболева — не нашел.

5 сентября, 16:34

3-я минута. Красно-синие в ответ проникли в чужую штрафную, однако удара от Лусиано не последовало. Против бывшей команды сегодня играет Гонду.

5 сентября, 16:33

2-я минута. Перекладина сыграла за Торопа! После подачи углового кто-то из хозяев пробил головой — мяч попал в каркас ворот. Пробил Алип или Андраде.

5 сентября, 16:33

1-я минута. Активный дебют в исполнении хозяев. Сходу заработан угловой.

5 сентября, 16:33

Матч «Зенита» и ЦСКА начался

1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.

5 сентября, 16:28

Футболисты появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

5 сентября, 15:31

«Зенит» — ЦСКА: стартовый состав гостей

Тороп, Рейс, Абдулкадыров, Данилов, Жоао Виктор, Аззи, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.

Запасные: Бориско, Бесаев, Лукин, Бандикян, Пономарчук, Алвес, Козлов, Фиров, Кармо, Попович, Мусаев, Вакулич.

5 сентября, 15:30

«Зенит» — ЦСКА: стартовый состав хозяев

Адамов, Вега, Андраде, Алип, Мантуан, Карпукас, Барриос, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Педро, Шилов.

5 сентября, 08:45

«Зенит» — ЦСКА: потери

У «Зенита» травмирован полузащитник Вендел, а защитник Игорь Дивеев дисквалифицирован. У москвичей по состоянию здоровья не сыграют вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес, а также хавбеки Милан Гайис и Дмитрий Баринов.

5 сентября, 08:40

«Зенит» — ЦСКА: личные встречи

В последний раз «Зенит» дома побеждал ЦСКА на уровне РПЛ 13 августа 2022 года (2:1). Затем красно-синие на выезде добились победы (1:0) и двух ничьих (0:0, 1:1). За минувшие три сезона соперники также провели четыре матча Кубка России и однажды играли за Суперкубок страны. Трижды команды исполняли серии пенальти.

5 сентября, 08:35

ЦСКА: форма на старте чемпионата

Команда Дмитрия Игдисамова в этом сезоне в РПЛ пока не проигрывала. Одна из причин — пять из шести матчей ЦСКА провел дома. На своем поле красно-синие обыграли «Балтику» (2:1), «Факел» (1:0) и «Локомотив» (3:2), а не смогли победить «Крылья Советов» (1:1) и «Ростов» (0:0). На выезде красно-синие сыграли вничью с «Акроном» (2:2).

5 сентября, 08:30

«Зенит»: форма на старте чемпионата

Команда Сергея Семака в этом чемпионате отличается бескомпромиссностью — четыре победы при двух поражениях. Дома «Зенит» проиграл «Родине» (1:2) и одолел московское «Динамо» (3:0). В гостях зенитовцы победили «Акрон» (5:0), «Оренбург» (3:0) и «Факел» (1:0), а также уступили «Спартаку» (0:2).

5 сентября, 08:25

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА

Игру «Зенита» и ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

5 сентября, 08:20

Дата, место и время начала матча «Зенит» — ЦСКА

Матч команд Сергея Семака и Дмитрия Игдисамова состоится в субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

5 сентября, 08:15

В субботу, 5 сентября, «Зенит» сыграет с ЦСКА в седьмом туре премьер-лиги. Это матч соседей по турнирной таблице: петербургский клуб идет третьим, а московский — четвертым. Обе команды имеют по 12 очков, преследуя «Краснодар» и «Спартак».

При этом красно-синие до сих пор в чемпионате не проигрывали — три победы при трех ничьих. Зенитовцы одержали четыре победы при двух поражениях. Кстати, от московских клубов — «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).

Другой факт в пользу ЦСКА — более четырех лет без поражений в Санкт-Петербурге в РПЛ. Две последние встречи соперников в чемпионате на поле «Зенита» завершались ничейными результатами — 1:1 и 0:0. А еще раньше, в 2024-м, ЦСКА выиграл в гостях со счетом 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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