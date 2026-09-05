«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ». Матч начнется в 16.30 мск. Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

В 6-м туре «Зенит» на выезде победил «Факел» (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с «Акроном» (2:2). Победный гол петербуржцев в Воронеже на 90+2-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.

После шести матчей «Зенит» набрал 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА также 12 очков и 4-я строчка.

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