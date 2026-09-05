«Ростов» — «Факел»: во сколько начало матча РПЛ

«Ростов» и «Факел» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 6-м туре «Ростов» на выезде уступил «Краснодару» (0:1), а «Факел» дома проиграл «Зениту» (0:1).

После шести матчей «Ростов» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 2 очка и 16-я строчка.

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