«Зенит» уничтожит ЦСКА, «Локо» и «Динамо» удивят болельщиков? Прогноз «СЭ» на 6-й тур РПЛ

«Спартак» и «Сочи» постараются обойтись без скандала.

26 и 27 августа пройдут матчи 6-го тура РПЛ. Он порадует болельщиков тремя горячими афишами: «Зенит» примет ЦСКА, «Спартак» — «Сочи», «Динамо» — «Локомотив». «СЭ» уже подготовил прогнозы на эти встречи.

Сделать ставки на любой матч 6-го тура РПЛ можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где смотреть матчи РПЛ

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет две игры тура. В четверг зрители увидят встречу «Зенит» — ЦСКА (начало трансляции в 20.15), а в пятницу — дерби «Динамо» и «Локомотива» (18.50). Остальные шесть матчей будут транслироваться на канале «Матч Премьер».

«Зенит» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 26 августа

Для «Зенита» это будет всего лишь второй домашний матч в сезоне — в первом он обыграл «Краснодар» (3:2). В предыдущем туре сине-бело-голубые разделили очки с «Уфой», но игра чемпиона внушает оптимизм. Прекрасно проявили себя вернувшиеся из Токио олимпийские чемпионы — Малком и новичок Клаудиньо.

ЦСКА при Алексее Березуцком штормит — красно-синие уступили «Динамо» и «Локомотиву», но победили «Уфу», «Ростов» и «Ахмат».

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает вероятность победы «Зенита» коэффициентом 1.59. На ЦСКА можно поставить за 5.50, на ничью — за 4.40.

ЦСКА сильно сдал за последние сезоны. Красно-синие не побеждали «Зенит» с ноября 2018-го, а в гостях — с апреля 2011-го. Сейчас в ЦСКА масштабная перестройка, и в этом сезоне команда не будет бороться за чемпионство.

Прогноз «СЭ»: Победа «Зенита» с форой (-1) и высоким коэффициентом 1.98.

«Спартак» — «Сочи». Фото ФК «Спартак»

«Спартак» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 26 августа

Южане выступают в РПЛ всего третий сезон, но их противостояние со «Спартаком» успело стать принципиальным и скандальным.

Летом 2019-го, когда красно-белые победили дома со счетом 1:0, на судейство жаловался «Сочи». В прошлом августе команды сыграли вничью из-за спорного пенальти в ворота москвичей. После той встречи судью Василия Казарцева отстранили от работы.

А в декабре в Сочи была стычка Доменико Тедеско и Дмитрия Бородина, после которой экс-главный тренер «Спартака» обвинил хозяев в расизме и ксенофобии. При этом южане не проигрывают красно-белым уже три матча кряду.

БЕТСИТИ считает фаворитом «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 1.83, на успех «Сочи» — 4.40, на ничью — 3.80.

Сочинцы — неудобный соперник для «Спартака», но в Москве красно-белые им не проигрывали — победа (1:0) и ничья (2:2).

Команды входят в топ-3 РПЛ по качеству обороны. «Сочи» пропустил всего три мяча (столько же у «Рубина») — это лучший показатель в лиге, «Спартак» — всего на один больше. Забивают красно-белые тоже мало — всего четыре мяча в пяти турах. Меньше только у «Урала», столько же — у «Химок» и «Крыльев Советов». Еще были безголевые матчи с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. «Сочи» в гостях не будет лезть вперед и постарается дождаться своего шанса.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 1.5 с горячим коэффициентом 3.70.

«Динамо» — «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 27 августа

«Динамо» — на вершине таблицы РПЛ, «Локомотив» отстает всего на одно очко. Марко Николич удерживает «Локо» в борьбе за лидерство. Красно-зеленые потеряли лишь четыре очка, сыграв вничью с «Зенитом» и «Уфой».

Сандро Шварц во главе «Динамо» тоже проводит великолепную работу. У бело-голубых есть поставленная игра и результат, команда готова сражаться за золото. Однако и календарь у «Динамо» в стартовых турах был несложный.

По мнению БЕТСИТИ, чуть больше шансов на три очка у «Динамо». Коэффициент на победу хозяев — 2.36, на «Локо» — 3.20, на ничью — 3.30.

Год назад «Динамо» в Петровском парке разгромило «Локомотив» со счетом 5:1, но вряд ли стоит ждать повторения. Если кто-то и победит, то с разницей в один мяч. «Динамо», скорее всего, будет владеть мячом, а «Локомотив» постарается поймать соперника на контратаках. Опасных моментов будет достаточно у обоих ворот, и победителя предсказать трудно — поэтому сделаем осторожную ставку.

Прогноз «СЭ»: обе забьют с приличным коэффициентом 1.78.

Согласны или хотите сделать другую ставку? Забирайте до 10 000 рублей новым игрокам от БЕТСИТИ прямо сейчас!