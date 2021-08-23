Момент истины для Руя Витории в «Спартаке». Неудачу с «Сочи» могут и не простить

Обозреватель «СЭ» — о перспективах красно-белой команды и ее тренера.

Один из первых вопросов журналистов, на который пришлось отвечать новому главному тренеру «Спартака» на пресс-конференции-презентации в Москве, был посвящен позиции Заремы Салиховой — жена владельца красно-белых Леонида Федуна не скрывает своего негативного отношения к назначению португальца.

— Считаю это нормальной ситуацией, — сказал тогда, в начале июня, Руй Витория. — Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я — топ-тренер с большим опытом, вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за сборные. Но такова наша работа — мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто трудиться и добиваться результата. Готов к любым поворотам.

Потом последовали победы на предсезонном турнире над «Сочи», «Рубином» и «Химками» с общим счетом 13:1 (более ранние спарринги, проводившиеся на фоне тяжелой работы над физподготовкой на сборе в Австрии, не в счет), смазанный старт в РПЛ — 6 очков из 12 к 5-му туру, беспросветный по игре вылет из Лиги чемпионов от «Бенфики».

Но насколько Руй «готов к любым» поворотам, мы до поры не знали. Результаты отошли даже не на второй, а на десятый план на фоне казавшейся бесконечной Telegram-войны Заремы с экс-спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым и неожиданной отставки последнего на следующий день после первой встречи с лиссабонцами в ЛЧ. Повестка для болельщиков красно-белых явно сместилась с собственно футбола на вещи, от него далекие, а по отношению к Витории в тот период в основном наблюдалось сочувствие — мол, куда мужик попал. Сам же мужик, похоже, этого еще не понимал. До того, как не увидел на фанатской трибуне «Открытие Банк Арены» на матче 4-го тура с «Уралом» баннеры с критикой футболистов, а потом в минувшую субботу не сделал ничью с «Арсеналом» в 5-м туре.

К встрече с екатеринбуржцами информационный фон вокруг «Спартака» немного успокоился. «Обмен любезностями» между Заремой и Поповым в «телеге» прекратился — и народ стал наконец обращать внимание на качество игры. Тут-то до многих, кто раньше этого не понимал, дошло, что с таким футболом задача стать чемпионом «кровь из носу» (цитата гендиректора клуба Евгения Мележикова) невыполнима. А матч в Туле это только подтвердил.

По ощущениям, после 1:1 с «канонирами» вопросов в соцсетях по поводу того, что показывают красно-белые на поле, стало кратно больше, чем на старте сезона. Самое время Витории (к которому отношусь с симпатией и желаю удачи) начать доказывать на деле, а не на словах, что он топ-тренер. «Спартак» если не в игровом пике, то близок к нему. В таких условиях встреча 6-го тура чемпионата с «Сочи» в четверг приобретает если не решающее, то во многом определяющее значение для португальца.

Красно-белые оказались ровно посередине таблицы — восьмые, в пяти очках от лидирующего «Динамо», в четырех от «Зенита», «Рубина» и «Локомотива». Об этом ли мечтали руководители и болельщики в юбилейном сезоне? Ответ очевиден.

И чем раньше Руй поймет, что «Спартак» — это всегда здесь и сейчас, что тут времени на раскачку или нет совсем, или его минимум, тем лучше будет и для него самого, и для команды.

Неудачу против «Сочи» могут понять. Но не простить.