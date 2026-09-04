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Зенит — ЦСКА: слова защитника ЦСКА Матеуса Рейса о матче 7 тура РПЛ 5 сентября

Защитник ЦСКА Рейс о матче с «Зенитом»: «Мы обязаны победить любым способом»

Сергей Филин

Защитник ЦСКА Матеус Рейс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 7-м туре чемпионата России.

Игра состоится 5 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустит матч из-за дисквалификации.

«Это очень важная игра. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы выйти из сложной ситуации, особенно после поражения в Ростове. Предстоящая встреча с «Зенитом», безусловно, будет непростой. Нам нужно серьезно подготовиться и подойти к ней со всей ответственностью, чтобы провести великолепный матч и добиться победы. Мы обязаны победить любым способом, главное — одержать победу.

Дивеев? Он отличный игрок, футболист, который всегда выходит в стартовом составе. Очевидно, что в его отсутствие соперник выставит другого качественного футболиста. Но нас беспокоит не какой-то конкретный игрок — скорее, мы будем озадачены всей командой в целом. У нас есть возможность приехать туда, провести большой матч и одержать победу», — приводит слова Рейса «РБ Спорт».

ЦСКА с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» такое же количество очков, но он обходит армейский клуб по дополнительным показателям и находится на третьей позиции.

Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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