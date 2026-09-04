Защитник ЦСКА Рейс о матче с «Зенитом»: «Мы обязаны победить любым способом»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 7-м туре чемпионата России.

Игра состоится 5 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустит матч из-за дисквалификации.

«Это очень важная игра. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы выйти из сложной ситуации, особенно после поражения в Ростове. Предстоящая встреча с «Зенитом», безусловно, будет непростой. Нам нужно серьезно подготовиться и подойти к ней со всей ответственностью, чтобы провести великолепный матч и добиться победы. Мы обязаны победить любым способом, главное — одержать победу.

Дивеев? Он отличный игрок, футболист, который всегда выходит в стартовом составе. Очевидно, что в его отсутствие соперник выставит другого качественного футболиста. Но нас беспокоит не какой-то конкретный игрок — скорее, мы будем озадачены всей командой в целом. У нас есть возможность приехать туда, провести большой матч и одержать победу», — приводит слова Рейса «РБ Спорт».

ЦСКА с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» такое же количество очков, но он обходит армейский клуб по дополнительным показателям и находится на третьей позиции.