Перед матчем «Зенит» — ЦСКА с болельщиками встретится чемпион мира по боксу Бивол

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол пообщается с болельщиками перед встречей 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, которая состоится 5 сентября на «Газпром Арене», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Также звездный спортсмен проведет автограф-сессию вместе с одним из легендарных игроков сине-бело-голубых, чемпионом СССР-1984 Анатолием Давыдовым.

Встреча пройдет в центральном фойе 2-го этажа трибуны С и начнется в 14.45.