«Кинопоиск» и ФК «Зенит» продлили партнерство еще на два сезона
«Зенит» и «Кинопоиск» продлили партнерство до конца сезона-2027/28 включительно. В рамках нового соглашения «Кинопоиск» и другие развлекательные сервисы «Яндекса» совместно с клубом продолжат развивать проекты для болельщиков: оригинальный контент о клубе, его истории и игроках, специальные мероприятия на «Газпром Арене» и новые возможности для подписчиков «Плюса». Болельщикам клуба также будут доступны привилегии в программе лояльности «Яндекса» «Свои Плюсы». Откроет новый этап партнерства специальный показ фильма «Питер FM» с участием кинокритика Марата Шабаева, который состоится 5 сентября перед матчем сине-бело-голубых с ЦСКА. Еще одним направлением партнерства станут новые форматы взаимодействия с болельщиками во время матчей. Например, в зависимости от результата игры или количества голов зрители смогут получать подарки и специальные предложения от сервисов «Яндекса».
С сезона-2024/25 в онлайн-кинотеатре появилась клубная комната «Зенита» с матчами, обзорами, шоу и другими программами о команде. За два сезона пространство пополнилось оригинальными проектами, созданными совместно с клубом, которые рассказывают о «Зените» не только через футбол. Один из таких проектов — «Ребята с нашего двора» — документальная история об истоках любви к футболу в Петербурге, главным героем которой стал Александр Кержаков. Он вместе с ведущим Антоном Лиссовым отправился по знакомым петербургским дворам, где говорил о детстве, городе, значении дворового футбола и пути в большой футбол. Другой — мультимедийная сага «Хроники Ижоры», созданная к столетию «Зенита»: она объединила комикс-вебтун, аудиосказку и анимационный фильм, а ее сюжет связал историю клуба с мифологией Петербурга.
Помимо создания контента, «Кинопоиск» и другие сервисы «Яндекса» продолжат проводить специальные активации на домашних матчах «Зенита», связывая футбол с премьерами фильмов, сериалов, музыкальными релизами, книжными новинками и другими событиями. Болельщики смогут встретиться с авторами, актерами и музыкантами, посетить тематические фотозоны, посмотреть эксклюзивные кадры, выиграть памятные призы и многое другое.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0