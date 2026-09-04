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«Кинопоиск» и ФК «Зенит» продлили партнерство еще на два сезона

«Зенит» и «Кинопоиск».

«Зенит» и «Кинопоиск» продлили партнерство до конца сезона-2027/28 включительно. В рамках нового соглашения «Кинопоиск» и другие развлекательные сервисы «Яндекса» совместно с клубом продолжат развивать проекты для болельщиков: оригинальный контент о клубе, его истории и игроках, специальные мероприятия на «Газпром Арене» и новые возможности для подписчиков «Плюса». Болельщикам клуба также будут доступны привилегии в программе лояльности «Яндекса» «Свои Плюсы». Откроет новый этап партнерства специальный показ фильма «Питер FM» с участием кинокритика Марата Шабаева, который состоится 5 сентября перед матчем сине-бело-голубых с ЦСКА. Еще одним направлением партнерства станут новые форматы взаимодействия с болельщиками во время матчей. Например, в зависимости от результата игры или количества голов зрители смогут получать подарки и специальные предложения от сервисов «Яндекса».

«Зенит» и «Кинопоиск».

С сезона-2024/25 в онлайн-кинотеатре появилась клубная комната «Зенита» с матчами, обзорами, шоу и другими программами о команде. За два сезона пространство пополнилось оригинальными проектами, созданными совместно с клубом, которые рассказывают о «Зените» не только через футбол. Один из таких проектов — «Ребята с нашего двора» — документальная история об истоках любви к футболу в Петербурге, главным героем которой стал Александр Кержаков. Он вместе с ведущим Антоном Лиссовым отправился по знакомым петербургским дворам, где говорил о детстве, городе, значении дворового футбола и пути в большой футбол. Другой — мультимедийная сага «Хроники Ижоры», созданная к столетию «Зенита»: она объединила комикс-вебтун, аудиосказку и анимационный фильм, а ее сюжет связал историю клуба с мифологией Петербурга.

Луис Энрике.Луис Энрике не перейдет в «Рому». По данным ESPN, римский клуб вышел из переговоров с «Зенитом»

Помимо создания контента, «Кинопоиск» и другие сервисы «Яндекса» продолжат проводить специальные активации на домашних матчах «Зенита», связывая футбол с премьерами фильмов, сериалов, музыкальными релизами, книжными новинками и другими событиями. Болельщики смогут встретиться с авторами, актерами и музыкантами, посетить тематические фотозоны, посмотреть эксклюзивные кадры, выиграть памятные призы и многое другое.

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«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Защитник ЦСКА Рейс — о матче с «Зенитом»: «Мы обязаны победить любым способом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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