«Кинопоиск» и ФК «Зенит» продлили партнерство еще на два сезона

«Зенит» и «Кинопоиск» продлили партнерство до конца сезона-2027/28 включительно. В рамках нового соглашения «Кинопоиск» и другие развлекательные сервисы «Яндекса» совместно с клубом продолжат развивать проекты для болельщиков: оригинальный контент о клубе, его истории и игроках, специальные мероприятия на «Газпром Арене» и новые возможности для подписчиков «Плюса». Болельщикам клуба также будут доступны привилегии в программе лояльности «Яндекса» «Свои Плюсы». Откроет новый этап партнерства специальный показ фильма «Питер FM» с участием кинокритика Марата Шабаева, который состоится 5 сентября перед матчем сине-бело-голубых с ЦСКА. Еще одним направлением партнерства станут новые форматы взаимодействия с болельщиками во время матчей. Например, в зависимости от результата игры или количества голов зрители смогут получать подарки и специальные предложения от сервисов «Яндекса».

«Зенит» и «Кинопоиск».

С сезона-2024/25 в онлайн-кинотеатре появилась клубная комната «Зенита» с матчами, обзорами, шоу и другими программами о команде. За два сезона пространство пополнилось оригинальными проектами, созданными совместно с клубом, которые рассказывают о «Зените» не только через футбол. Один из таких проектов — «Ребята с нашего двора» — документальная история об истоках любви к футболу в Петербурге, главным героем которой стал Александр Кержаков. Он вместе с ведущим Антоном Лиссовым отправился по знакомым петербургским дворам, где говорил о детстве, городе, значении дворового футбола и пути в большой футбол. Другой — мультимедийная сага «Хроники Ижоры», созданная к столетию «Зенита»: она объединила комикс-вебтун, аудиосказку и анимационный фильм, а ее сюжет связал историю клуба с мифологией Петербурга.

Помимо создания контента, «Кинопоиск» и другие сервисы «Яндекса» продолжат проводить специальные активации на домашних матчах «Зенита», связывая футбол с премьерами фильмов, сериалов, музыкальными релизами, книжными новинками и другими событиями. Болельщики смогут встретиться с авторами, актерами и музыкантами, посетить тематические фотозоны, посмотреть эксклюзивные кадры, выиграть памятные призы и многое другое.