Максим Алланазаров — об отличиях команды Руя Витории от команды Доменико Тедеско.

«Спартак» не смог обыграть «Арсенал» и снова выглядел очень бледно. Руй Витория не может настроить игру команде, связи на поле отсутствуют, красно-белые снова теряют очки. И выхода из игрового кризиса совершенно не видно. Если в следующем матче «Спартак» не поменяется структурно и не сможет победить «Сочи», у Витории могут быть проблемы. После матча в Туле можно сказать, что красно-белые бездарно разбазарили удобный календарь, который должен был стать преимуществом. Дальше будет намного сложнее, резерва нет, впереди пугающая неизвестность. На следующем домашнем матче игроков снова будет ждать не самый теплый прием.

Мнения о том, что игра «Спартака» не сильно отличается от игры команды в прошлом сезоне, не имеют ничего общего с реальностью. Просто посмотрите на костяк прошлогодней команды и на тех игроков, которые выходят на поле сейчас, и все сразу станет понятно. Кажется, что сам Витория не понимает, что происходит, меняет свою любимую расстановку на прошлогоднюю, выглядит все более неуверенно и не может разобраться с заменами. Совершенно непонятно, почему Витория раз за разом выпускает на поле Хендрикса и игнорирует Умярова, который прилично выглядел в прошлых матчах.

«Спартак» Тедеско отменно прессинговал, команда Витории совершенно разучилась это делать. В прошлом году болельщики жаловались, что у «Спартака» проседала центральная зона, но в этом году команда разучилась играть впереди, стала гораздо уязвимее сзади. Да и физическое состояние команды также оставляет желать лучшего. Может быть, я слепой, но попробуйте назвать хотя бы три сильные стороны нынешнего «Спартака». Будет интересно почитать.

Сегодняшний «Спартак» — это потеря мяча вышедшим на замену Мирзовым на 97-й минуте, проигранное единоборство Рассказова и опасный штрафной у своих ворот. Можно сказать, что в Туле красно-белым повезло.

Видимо, в ближайшее время «Спартак» будет трясти еще больше. Существует вероятность, что к октябрю все спортивные задачи могут быть провалены, а значит, последуют кадровые решения. Лучшим подарком на столетие болельщику «Спартака» будет валидол.