«Спартак» ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол
«Спартак» не смог обыграть «Арсенал» и снова выглядел очень бледно. Руй Витория не может настроить игру команде, связи на поле отсутствуют, красно-белые снова теряют очки. И выхода из игрового кризиса совершенно не видно. Если в следующем матче «Спартак» не поменяется структурно и не сможет победить «Сочи», у Витории могут быть проблемы. После матча в Туле можно сказать, что красно-белые бездарно разбазарили удобный календарь, который должен был стать преимуществом. Дальше будет намного сложнее, резерва нет, впереди пугающая неизвестность. На следующем домашнем матче игроков снова будет ждать не самый теплый прием.
Мнения о том, что игра «Спартака» не сильно отличается от игры команды в прошлом сезоне, не имеют ничего общего с реальностью. Просто посмотрите на костяк прошлогодней команды и на тех игроков, которые выходят на поле сейчас, и все сразу станет понятно. Кажется, что сам Витория не понимает, что происходит, меняет свою любимую расстановку на прошлогоднюю, выглядит все более неуверенно и не может разобраться с заменами. Совершенно непонятно, почему Витория раз за разом выпускает на поле Хендрикса и игнорирует Умярова, который прилично выглядел в прошлых матчах.
«Спартак» Тедеско отменно прессинговал, команда Витории совершенно разучилась это делать. В прошлом году болельщики жаловались, что у «Спартака» проседала центральная зона, но в этом году команда разучилась играть впереди, стала гораздо уязвимее сзади. Да и физическое состояние команды также оставляет желать лучшего. Может быть, я слепой, но попробуйте назвать хотя бы три сильные стороны нынешнего «Спартака». Будет интересно почитать.
Сегодняшний «Спартак» — это потеря мяча вышедшим на замену Мирзовым на 97-й минуте, проигранное единоборство Рассказова и опасный штрафной у своих ворот. Можно сказать, что в Туле красно-белым повезло.
Видимо, в ближайшее время «Спартак» будет трясти еще больше. Существует вероятность, что к октябрю все спортивные задачи могут быть провалены, а значит, последуют кадровые решения. Лучшим подарком на столетие болельщику «Спартака» будет валидол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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