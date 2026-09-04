КДК дисквалифицировал Игоря Дивеева на два матча после игры с «Факелом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации защитника «Зенита» Игоря Дивеева на два матча, один из которых — условно.

Поводом для такого решения стало поведение 26-летнего футболиста в выездном матче 6-го тура чемпионата России с «Факелом» (3:0). Дивеев ударил в грудь полузащитника «Факела» Николая Гиоргобиани и получил прямую красную карточку на 85-й минуте игры после вмешательства ВАР.

Также для защитника «Зенита» установили испытательный срок до конца сезона-2026/27.

Дивеев играет за «Зенит» с января 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 9 матчах во всех турнирах футболист не отметился результативными действиями.

В 7-м туре чемпионата России «Зенит» примет ЦСКА. Игра пройдет 5 сентября.