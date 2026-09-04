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КДК дисквалифицировал Игоря Дивеева на два матча после игры с «Факелом»

Судейство

КДК дисквалифицировал Игоря Дивеева на два матча после игры с «Факелом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации защитника «Зенита» Игоря Дивеева на два матча, один из которых — условно.

Поводом для такого решения стало поведение 26-летнего футболиста в выездном матче 6-го тура чемпионата России с «Факелом» (3:0). Дивеев ударил в грудь полузащитника «Факела» Николая Гиоргобиани и получил прямую красную карточку на 85-й минуте игры после вмешательства ВАР.

Также для защитника «Зенита» установили испытательный срок до конца сезона-2026/27.

Дивеев играет за «Зенит» с января 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 9 матчах во всех турнирах футболист не отметился результативными действиями.

В 7-м туре чемпионата России «Зенит» примет ЦСКА. Игра пройдет 5 сентября.

Источник: РФС
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Игорь Дивеев
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 5
Александр Соболев
Александр Соболев

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Никита Кривцов

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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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