Защитник Махамаджонов стал игроком махачкалинского «Динамо»

Защитник Махмуд Махамаджонов стал игроком махачкалинского «Динамо», сообщила пресс-служба бело-голубых.

23-летний футболист из Узбекистана подписал с махачкалинской командой долгосрочный контракт. Защитник будет выступать за «Динамо» под 23-м номером.

В прошлом сезоне Махамаджонов выступал за «Андижан» из высшего дивизиона чемпионата Узбекистана. Защитник принял участие в 22 матчах команды и отметился 3 результативными передачами.

Махамаджонов — чемпион Азии (U20) в составе молодежной сборной Узбекистана и участник молодежного чемпионата мира, на котором он забил сборной Аргентины.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.