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Максимилиано Гутьеррес прошел медосмотр перед завершением трансфера в Динамо

Гутьеррес прошел медосмотр в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максимилиано Гутьеррес.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», 22-летний полузащитник «Индепендьенте» и сборной Чили Максимилиано Гутьеррес успешно прошел в Москве медосмотр для перехода в «Динамо».

В ближайшее время футболист должен заключить с бело-голубыми 4-летнее соглашение.

Гутьеррес выступал за «Индепендьенте» с февраля 2026 года. Он провел за аргентинский клуб 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее вингер играл за чилийский «Уачипато». Также в его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Чили. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

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2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
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 Родина 6 1 1 4 8-17 4
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
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