Гутьеррес прошел медосмотр в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 22-летний полузащитник «Индепендьенте» и сборной Чили Максимилиано Гутьеррес успешно прошел в Москве медосмотр для перехода в «Динамо».

В ближайшее время футболист должен заключить с бело-голубыми 4-летнее соглашение.

Гутьеррес выступал за «Индепендьенте» с февраля 2026 года. Он провел за аргентинский клуб 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее вингер играл за чилийский «Уачипато». Также в его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Чили. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.