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РПЛ, 7-й тур, расписание, результаты: Зенит — ЦСКА, Спартак — Динамо, Крылья Советов — Краснодар и другие матчи 5, 6 и 7 сентября

РПЛ, 7-й тур, расписание и результаты: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 7-го тура РПЛ.

5 сентября, в субботу, состоятся матчи: «Крылья Советов» — «Краснодар», «Зенит» — ЦСКА и «Ростов» — «Факел».

6 сентября, в воскресенье, пройдут игры: «Оренбург» — «Акрон», «Динамо» (Махачкала) — «Родина», «Динамо» (Москва) — «Спартак» и «Балтика» — «Локомотив».

7 сентября, в понедельник, тур завершится матчем «Рубин» — «Ахмат».

5 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

6 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 16:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Родина
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
07 сентября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

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«Зенит» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

ЦСКА поздравил Москву с 879-летием
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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