Парфенов вновь отобрал очки у «Спартака». Красно-белые сыграли вничью в Туле

Москвичи еще ни разу в этом сезоне не забили больше одного мяча за игру.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал Т» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Понсе, 76 (0:1). Хлусевич, 82 (1:1).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Хлусевич, Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Чаушич (Кангва, 84), Ткачев, Е. С. Марков (Тудорие, 46).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мирзов, 88), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Ломовицкий (Соболев, 60), Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Смольников, 16. Зобнин, 32. Гулиев, 41. Новосельцев, 50. Хендрикс, 74. Ларссон, 86. Хлусевич, 90+2.

Судьи: Москалев (Воронеж). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).

21 августа. Тула. Стадион «Арсенал».

« Спартак » провел неделю спокойствия — без каких - либо публичных разборок и скандалов . А еще красно - белые получили возможность подготовиться к игре в размеренном недельном цикле . Единственная тема , которая действительно беспокоит, — это ситуация с Жиго . Все идет к тому , что француз покинет « Спартак » в самое ближайшее время . Но в Тулу защитник приехал и вышел в стартовом составе . Вообще, Руй Витория не стал ничего не менять и выставил всех тех же , кто неделю назад добыл скромную победу над « Уралом ».

Матчи против команд Дмитрия Парфенова редко заканчиваются для « Спартака » чем - то хорошим — всего лишь три победы в 10 встречах . Картина чаще всего такая : красно - белые теряют очки , а тренер со славным спартаковским прошлым идет к секторам болельщиков соперника и получает теплый прием . В этот раз , правда , приветствовать Парфенова было некому — допущенное количество зрителей оказалось минимальным , и спартаковского сектора в Туле не было как такового .

От « Спартака » в каждой новой игре ждут , когда команду прорвет . И это даже не отсылка к предсезонному турниру , где красно - белые забивали очень много . Просто в первых турах « Спартак » забил гораздо меньше , чем создал . А тут вроде бы и возможность хорошая: « Арсенал » в стартовых четырех матчах пропустил аж 10 мячей .

На деле же « Спартак » оставил очень тяжелое впечатление . Первый тайм — абсолютно равная и не самая содержательная игра . Опасных моментов было по минимуму , запомнился только пожар у ворот Максименко , который к голу , впрочем , не привел . Выглядело все так , будто футболисты пересиливают себя , заряженности и куража явно не хватало .

Во втором тайме стало повеселее . Не феерия , просто по сравнению с совсем пустой первой половиной. « Спартак » долго подбирался к голу . Было два момента , когда на табло зажигалась обнадеживающая для красно - белых фраза « Возможно , пенальти », но оба раза решение принималось не в пользу москвичей . « Спартак » все же забил с игры : за 15 минут до конца Понсе головой отправил мяч в сетку после подачи Бакаева .

« Арсенал » не сдался и очень быстро нашел свой момент на угловом : Рассказов на дальней штанге потерял Хлусевича , который исправился за пару загубленных до этого моментов . Все самое интересное уместилось в компенсированные семь минут : сначала Ткачев зарядил в штангу , а затем Жиго перевисел всех на угловом , но пробил рядом со штангой .

Футболисты «Спартака» забыли Хлусевича после розыгрыша углового. А он не забыл забить ?



Так команда Руя Витории осталась сегодня без победы ???? pic.twitter.com/VwzZuiiXIz — Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021