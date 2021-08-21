Парфенов вновь отобрал очки у «Спартака». Красно-белые сыграли вничью в Туле
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур
«Арсенал Т» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Понсе, 76 (0:1). Хлусевич, 82 (1:1).
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Хлусевич, Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Чаушич (Кангва, 84), Ткачев, Е. С. Марков (Тудорие, 46).
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мирзов, 88), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Ломовицкий (Соболев, 60), Ларссон, Понсе.
Предупреждения: Смольников, 16. Зобнин, 32. Гулиев, 41. Новосельцев, 50. Хендрикс, 74. Ларссон, 86. Хлусевич, 90+2.
Судьи: Москалев (Воронеж). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).
21 августа. Тула. Стадион «Арсенал».
«Спартак» провел неделю спокойствия — без каких-либо публичных разборок и скандалов. А еще красно-белые получили возможность подготовиться к игре в размеренном недельном цикле. Единственная тема, которая действительно беспокоит, — это ситуация с Жиго. Все идет к тому, что француз покинет «Спартак» в самое ближайшее время. Но в Тулу защитник приехал и вышел в стартовом составе. Вообще, Руй Витория не стал ничего не менять и выставил всех тех же, кто неделю назад добыл скромную победу над «Уралом».
Матчи против команд Дмитрия Парфенова редко заканчиваются для «Спартака» чем-то хорошим — всего лишь три победы в 10 встречах. Картина чаще всего такая: красно-белые теряют очки, а тренер со славным спартаковским прошлым идет к секторам болельщиков соперника и получает теплый прием. В этот раз, правда, приветствовать Парфенова было некому — допущенное количество зрителей оказалось минимальным, и спартаковского сектора в Туле не было как такового.
От «Спартака» в каждой новой игре ждут, когда команду прорвет. И это даже не отсылка к предсезонному турниру, где красно-белые забивали очень много. Просто в первых турах «Спартак» забил гораздо меньше, чем создал. А тут вроде бы и возможность хорошая: «Арсенал» в стартовых четырех матчах пропустил аж 10 мячей.
На деле же «Спартак» оставил очень тяжелое впечатление. Первый тайм — абсолютно равная и не самая содержательная игра. Опасных моментов было по минимуму, запомнился только пожар у ворот Максименко, который к голу, впрочем, не привел. Выглядело все так, будто футболисты пересиливают себя, заряженности и куража явно не хватало.
Во втором тайме стало повеселее. Не феерия, просто по сравнению с совсем пустой первой половиной. «Спартак» долго подбирался к голу. Было два момента, когда на табло зажигалась обнадеживающая для красно-белых фраза «Возможно, пенальти», но оба раза решение принималось не в пользу москвичей. «Спартак» все же забил с игры: за 15 минут до конца Понсе головой отправил мяч в сетку после подачи Бакаева.
«Арсенал» не сдался и очень быстро нашел свой момент на угловом: Рассказов на дальней штанге потерял Хлусевича, который исправился за пару загубленных до этого моментов. Все самое интересное уместилось в компенсированные семь минут: сначала Ткачев зарядил в штангу, а затем Жиго перевисел всех на угловом, но пробил рядом со штангой.
Ничья, и игроки обеих команд уходили с поля разочарованными. «Спартак» по-прежнему не впечатляет. И если в матче с «Уралом» тягостное впечатление от игры компенсировалось результатом, то теперь красно-белые очки потеряли. Но главное — это проблема с атакой и результативностью. Четыре гола в семи официальных матчах — это просто беда. Совершенно не идет игра у лучшего бомбардира команды прошлого сезона Ларссона, нет прежней легкости и эффективности в действиях Соболева, который раз за разом оказывается на лавке. Ставить на поток победы со счетом 1:0 «Спартак» пока не готов, и матч в Туле это показал, поэтому нужно срочно приводить атаку в порядок.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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