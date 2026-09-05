«Зенит» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Перед туром «Зенит» с 12 очками занимает третье место, ЦСКА также набрал 12 очков и располагается на четвертой строчке.

Мнения о матче «Зенит» — ЦСКА

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов:

— У ЦСКА большие проблемы с составом — много травмированных. Есть вопросы и к качеству игры. В Кубке во втором тайме «Ростов» переиграл молодыми пацанами. Игра ЦСКА пока заставляет задуматься, куда они будут двигаться. Очки они набирают, но поступательного движения у них я не вижу. У «Зенита» скамейка больше. Считаю, что «Зенит» победит со счетом 2:1.

Футбольный эксперт Александр Бубнов:

— В начале сезона они [ЦСКА], в принципе, неплохо выглядели, потому что функционально хорошо готовы. Вот. А с «Зенитом» они мяч под контроль не возьмут. И ты [Геничу] учти, что если для ЦСКА ничейка, предположим, будет как победа, то для «Зенита» — как поражение. Они уже не могут очки терять.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча. Победа «Зенита» — 1.55. Ничья — 4.20. Победа ЦСКА — 6.15.