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Зенит — ЦСКА, 5 сентября 2026: прогноз, коэффициент и ставка на матч РПЛ — кто победит

«Зенит» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Перед туром «Зенит» с 12 очками занимает третье место, ЦСКА также набрал 12 очков и располагается на четвертой строчке.

Мнения о матче «Зенит» — ЦСКА

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов:

— У ЦСКА большие проблемы с составом — много травмированных. Есть вопросы и к качеству игры. В Кубке во втором тайме «Ростов» переиграл молодыми пацанами. Игра ЦСКА пока заставляет задуматься, куда они будут двигаться. Очки они набирают, но поступательного движения у них я не вижу. У «Зенита» скамейка больше. Считаю, что «Зенит» победит со счетом 2:1.

Футбольный эксперт Александр Бубнов:

— В начале сезона они [ЦСКА], в принципе, неплохо выглядели, потому что функционально хорошо готовы. Вот. А с «Зенитом» они мяч под контроль не возьмут. И ты [Геничу] учти, что если для ЦСКА ничейка, предположим, будет как победа, то для «Зенита» — как поражение. Они уже не могут очки терять.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча. Победа «Зенита» — 1.55. Ничья — 4.20. Победа ЦСКА — 6.15.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
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Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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