В «Родине» оценили слова голкипера Волкова о потенциальном выступлении команды в ЛЧ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» слова голкипера Сергея Волкова о том, что команда могла бы занять лидирующие места в общем этапе Лиги чемпионов.

— Как относитесь к чувству юмора вашего голкипера Сергея Волкова, заявившего, что «Родина» попала бы в топ-2 общего этапа Лиги чемпионов?

— Это чувство юмора нам точно не вредит. Здесь нет каких-то некорректных вещей. К тому же, он не уточнил, кода именно это будет. Возможно, когда-нибудь, мы будем играть на таком уровне. Нужно стремиться к большим вещам. Есть четкое осознание, что все идет этапами и периодами. Нормально, когда люди мечтают о чем-то большом и серьезном. Будем стремиться туда. Просто на это потребуется не год и не два. Но я думаю, мы обязательно дойдем.