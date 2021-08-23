«Это гибель! Останемся без сборной». Что говорят о возможной отмене лимита на легионеров

В российском футболе назревают серьезные реформы.

В пятницу вечером, 13 августа, издание Daily Storm сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.

Предложенные реформы были основаны на анализе нидерландской компании Hypercube. В частности, в письме речь шла и о возможной отмене лимита на легионеров.

С сезона-2020/21 в премьер-лиге действует лимит «8+17», где в заявку на сезон можно внести не более 8 иностранных футболистов.

Подробнее об этой теме можно прочитать здесь.

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров:

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

За отмену лимита выступила и экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская:

«Полностью поддерживаю! Я очень долго этого ждала. Это шаг вперед и свободная конкуренция. И в ней надо выиграть, чтобы занять свое место на поле, поэтому данный шаг поможет нашему футболу двигаться вперед», — сказала Смородская «СЭ».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российскому футболу очень нужны серьезные реформы:

«Я приветствую все шаги РФС, потому что наш футбол находится в болоте, из которого нужно выходить. С лимитом надо что-то делать, потому что нужно увеличивать конкуренцию внутри страны. Еще хотелось бы отметить, что нам стоит перейти на систему «весна-осень», ибо в футбол нужно играть в России, когда трава вырастет. Вернуться к тому, что было раньше. Богатые клубы не будут подпускать молодых игроков к команде? Если молодой игрок в состоянии бороться, то его можно отдать в аренду. Это в любом случае подстегнет конкуренцию в России», — полностью высказывание Губерниева можно прочитать здесь.

Есть и противники возможной отмены лимита на легионеров. Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался жестко:

«Если убирать лимит, то нужен отбор иностранцев по их качеству и подготовке. Как это сделано в Англии. Вот это главное. Если мы полностью уберем лимит, то останемся без сборной! Мы же видим, что в ведущих командах по семь-восемь легионеров играют. Из кого тогда собирать национальную команду? В прошлом году «Краснодар» вообще сыграл с 10 легионерами. Можете себе такое представить? Если полностью отменить лимит, то это гибель! Останемся без сборной», — сказал Колосков «СЭ».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после отмены уровень лиги станет еще ниже:

«Это однозначно неправильное решение! Я думаю, если всех так беспокоит плохое выступления команд в еврокубках, то поменяйте лимит — 10 легионеров вместо восьми. Я недавно был на матче «Монако» против «Шахтера», где в игре принимали участие всего два украинца. Я не понимаю, как при такой ситуации играть бедным командам, когда грандам нашего футбола можно покупать кого угодно. Уровень нашей лиги станет еще слабее. Как будут пробиваться наши молодые через такую большую конкуренцию, я не понимаю. Это однозначно бред», — сказал Червиченко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов:

«Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта. Они и выступают за то, чтобы отменить. Но чем меньше легионеров, тем меньше шансов для российских спортсменов. Я против того, чтобы спорт превращался в шоу-бизнес и в какую-то фабрику звезд. Я бы вообще запретил легионеров», — сказал он «СЭ».

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили:

«Я категорически против! Нужно разрешить РПЛ использовать только двух легионеров! В первом дивизионе нужно вообще убрать легионеров. Для меня это решение неприемлемо, как для профессионала футбола. Все говорят, как зачарованные, что чем больше легионеров, тем лучше. А где они будут играть? На скамейке запасных? Мы скоро вообще не будем приглашать в сборную российских воспитанников. Будут они играть только во второй лиге! Потому что первая лига тоже потребует увеличить количество легионеров», — отметил он «СЭ».

В Госдуме назвали возможное решение об отмене лимита — опасным:

«Предложение отменить лимит очень опасное. Говорят, что таким образом будет усилена конкуренция в России. Мне кажется, что так будут только душить молодежь, которая не будет иметь возможности попасть в состав команды. Решение отмены лимита неправильное. Это не повлечет за собой развитие футбола. Им необходимо попасть в лучшие клубы России, а такой возможности не будет. На еврокубковой арене богатые клубы, может, будут лучше выступать. А дальше то что? Кто будет играть в национальной команде?» — отметил депутат Дмитрий Свищев, полное заявление — по ссылке.

Легендарный российский тренер Олег Романцев поддержал идею с отменой лимита:

«Это давняя и больная тема, которая сама собой переросла в одну из серьезных проблем российского футбола. Ясно, что сейчас он находится в кризисе — провалы во всех евротурнирах, невыразительная игра сборной на Евро-2020. Очевидно, нужны какие-то перемены. И то, что РФС решился на такой шаг, вселяет надежду на начало перемен, которые мы все ждем. Хорошо это или плохо — покажет только время, извините за банальность. Но я считаю, что такое решение заставит многих российских футболистов быть более требовательными к себе», — полное заявление Романцева в интервью «СЭ» можно прочитать здесь.

Вячеслав Фетисов провел параллель с лимитом в хоккее:

«Есть вопросы, которые нужно понять: мы сейчас хотим выиграть Кубок УЕФА или же сборная должна достойно выглядеть на крупных турнирах? Если задача выиграть Кубок УЕФА, то все понятно. Но и для сборной, наверное, это правильно. У нас будут равные возможности для всех клубов, и есть путь для развития футбола. Яуже говорил, что в хоккее нам не нужен лимит. Но у нас в хоккее другая ситуация, чем в футболе. Мы имеем звезд, которые играют в НХЛ. Футбол — другая история... И нужно понимать: мы копируем что-то, либо у нас есть четкий план по развитию. Лимитировать что-то — это не совсем правильно. Два примера: хоккей и футбол. В хоккее у нас есть мегазвезды, а в футболе, к сожалению, нет», — сказал Фетисов.

Валерий Газзаев считает, что отмена лимита поможет улучшить конкуренцию в командах:

«Я полностью поддерживаю отмену лимита. Это абсолютно правильное решение. Все наши футболисты должны находиться в равных условиях. Если в клубе не будет конкуренции, то никаких успехов клуб не будет. Это очевидно! Только конкуренция может привести команду к успеху. Теперь необходимо идти дальше — создать конкуренцию между лигами (РПЛ и ФНЛ, прим. — «СЭ»), сделать вторую лигу полупрофессиональной и любительской, увеличить стоимость телевизионных прав. Я уверен, что наш футбол станет качественнее, и тогда мы можем рассчитывать на более высокие результаты на европейском уровне», — сказал Газзаев.