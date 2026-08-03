Орлов — о Даку в «Спартаке»: «Сильный форвард, но эгоист»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».
— В принципе, «Спартак» наиграл на победу в Грозном, проявил характер. Результат закономерен. А сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.
Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку — футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.
Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.
Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро.
Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.
В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.
Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски.
Ведь почему Кокорина не вернули в «Зенит»? Из-за той известной истории, в которую он влип с Мамаевым. Клуб оставлял за собой право не приглашать к себе игрока, который сам себя скомпрометировал. Мелочей в футболе не бывает.
Слушайте, Николай Петрович Старостин подбирал в «Спартак» игроков, которые соответствовали спартаковскому духу. Это я опять к вопросу о корректности, о честной игре. Ведь однажды в пользу красно-белых был назначен «левый» пенальти. И знаете, как поступил Женя Ловчев? Подошел к точке и демонстративно пробил в сторону углового флага! — сказал Орлов «СЭ».
Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0