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Сегодня, 17:20

Орлов — о Даку в «Спартаке»: «Сильный форвард, но эгоист»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Мирлинд Даку.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

— В принципе, «Спартак» наиграл на победу в Грозном, проявил характер. Результат закономерен. А сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.

Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку — футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.

Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.

Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро.

Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.

В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски.

Ведь почему Кокорина не вернули в «Зенит»? Из-за той известной истории, в которую он влип с Мамаевым. Клуб оставлял за собой право не приглашать к себе игрока, который сам себя скомпрометировал. Мелочей в футболе не бывает.

Слушайте, Николай Петрович Старостин подбирал в «Спартак» игроков, которые соответствовали спартаковскому духу. Это я опять к вопросу о корректности, о честной игре. Ведь однажды в пользу красно-белых был назначен «левый» пенальти. И знаете, как поступил Женя Ловчев? Подошел к точке и демонстративно пробил в сторону углового флага! — сказал Орлов «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Даниил Денисов, Пабло Солари, Антон Фролов, Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;Геннадий Орлов.«Почему Ву не знает правил? Почему в «Спартаке» так верят в Максименко?» Орлов — о Даку и хет-трике Глушенкова
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Мирлинд Даку
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ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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