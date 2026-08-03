Орлов — о Даку в «Спартаке»: «Сильный форвард, но эгоист»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

— В принципе, «Спартак» наиграл на победу в Грозном, проявил характер. Результат закономерен. А сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.

Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку — футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.

Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.

Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро.

Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.

В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски.

Ведь почему Кокорина не вернули в «Зенит»? Из-за той известной истории, в которую он влип с Мамаевым. Клуб оставлял за собой право не приглашать к себе игрока, который сам себя скомпрометировал. Мелочей в футболе не бывает.

Слушайте, Николай Петрович Старостин подбирал в «Спартак» игроков, которые соответствовали спартаковскому духу. Это я опять к вопросу о корректности, о честной игре. Ведь однажды в пользу красно-белых был назначен «левый» пенальти. И знаете, как поступил Женя Ловчев? Подошел к точке и демонстративно пробил в сторону углового флага! — сказал Орлов «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.