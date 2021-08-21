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«Тем, кто не разделяет мои взгляды, нет места в «Спартаке». Жесткое выступление Витории после упущенной победы в Туле

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 19:00
21 августа. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 августа. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-конференция главного тренера красно-белых Руя Витории после матча «Арсенал» — «Спартак» (1:1).
Арсенал Т — Спартак

— Что сегодня должен был показать «Спартак» на поле по плану тренера? Показалось, что команда пока не понимает ваши идеи? — первый вопрос португальскому тренеру.

— Не считаю, что это тема для разговора сегодня. Сначала у нас был период, когда все идеи удавалось воплотить в жизнь. Сегодня что-то не получилось, да. Не все игры проходят одинаково хорошо. Нужно было играть более эффективно. Мы знали, что надо действовать агрессивно, строго и без ошибок. Но и соперник знал это, готовился к матчу. Мы изначально понимали, что игра будет непростая.

21 августа. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1.Парфенов вновь отобрал очки у «Спартака». Красно-белые сыграли вничью в Туле

— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.

— Не согласен с вами. Я не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. Мы должны помнить не только о «физике», но и о тактике, и о психологи. Когда что-то не получается, всегда кажется, что «физики» не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. Оба наших центральных полузащитника сегодня были связаны действиями соперника. Им не хватило игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, а также психологию. Думаю, именно психологии нам сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.

— Может быть, команде нужно поработать с психологом?

— Ну вот вы спросили про «физику», а тут же сразу спрашиваете и про психологию. Конечно, когда постоянно выигрываешь, чувствуешь эмоциональный подъем. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт, это взрослый футбол. Тут нет детей, и я не детский тренер. Мы все профессионалы. Главное — спокойно работать, тренироваться в своем коллективе. Уверен, результаты придут.

— Как оцените сегодня судейство: два просмотра ВАР не в пользу «Спартака», непросмотренный момент с Понсе?

— Я не видел эти моменты в повторе. Говорить, не зная что-то наверняка, не могу.

— Как вам игра форвардов? Понсе забил, а как сыграли Джордан и Соболев?

— Считаю, Соболев хорошо вошел в игру, несмотря на то, что были определенные проблемы. У Джордана, к сожалению, не было много моментов, чтобы сегодня себя показать. Но в таком клубе, как «Спартак», нужно всегда быть готовым на сто процентов.

— Можно ли сказать, что команда в кризисе? И как из него выйти, если это так.

— Нет, кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а испытание своего рода. Не вижу, чтобы кто-то жаловался. Надо просто продолжать работать. Не все так гладко, как мне бы хотелось. Но я в такой ситуации первый буду продолжать двигаться вперед и поведу за собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место.

21&nbsp;августа. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Роман Зобнин и&nbsp;Георгий Джикия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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