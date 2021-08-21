«Тем, кто не разделяет мои взгляды, нет места в «Спартаке». Жесткое выступление Витории после упущенной победы в Туле
— Что сегодня должен был показать «Спартак» на поле по плану тренера? Показалось, что команда пока не понимает ваши идеи? — первый вопрос португальскому тренеру.
— Не считаю, что это тема для разговора сегодня. Сначала у нас был период, когда все идеи удавалось воплотить в жизнь. Сегодня что-то не получилось, да. Не все игры проходят одинаково хорошо. Нужно было играть более эффективно. Мы знали, что надо действовать агрессивно, строго и без ошибок. Но и соперник знал это, готовился к матчу. Мы изначально понимали, что игра будет непростая.
— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.
— Не согласен с вами. Я не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. Мы должны помнить не только о «физике», но и о тактике, и о психологи. Когда что-то не получается, всегда кажется, что «физики» не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. Оба наших центральных полузащитника сегодня были связаны действиями соперника. Им не хватило игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, а также психологию. Думаю, именно психологии нам сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.
— Может быть, команде нужно поработать с психологом?
— Ну вот вы спросили про «физику», а тут же сразу спрашиваете и про психологию. Конечно, когда постоянно выигрываешь, чувствуешь эмоциональный подъем. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт, это взрослый футбол. Тут нет детей, и я не детский тренер. Мы все профессионалы. Главное — спокойно работать, тренироваться в своем коллективе. Уверен, результаты придут.
— Как оцените сегодня судейство: два просмотра ВАР не в пользу «Спартака», непросмотренный момент с Понсе?
— Я не видел эти моменты в повторе. Говорить, не зная что-то наверняка, не могу.
— Как вам игра форвардов? Понсе забил, а как сыграли Джордан и Соболев?
— Считаю, Соболев хорошо вошел в игру, несмотря на то, что были определенные проблемы. У Джордана, к сожалению, не было много моментов, чтобы сегодня себя показать. Но в таком клубе, как «Спартак», нужно всегда быть готовым на сто процентов.
— Можно ли сказать, что команда в кризисе? И как из него выйти, если это так.
— Нет, кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а испытание своего рода. Не вижу, чтобы кто-то жаловался. Надо просто продолжать работать. Не все так гладко, как мне бы хотелось. Но я в такой ситуации первый буду продолжать двигаться вперед и поведу за собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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