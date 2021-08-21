«Тем, кто не разделяет мои взгляды, нет места в «Спартаке». Жесткое выступление Витории после упущенной победы в Туле

Пресс-конференция главного тренера красно-белых Руя Витории после матча «Арсенал» — «Спартак» (1:1).

— Что сегодня должен был показать «Спартак» на поле по плану тренера? Показалось, что команда пока не понимает ваши идеи? — первый вопрос португальскому тренеру.

— Не считаю, что это тема для разговора сегодня. Сначала у нас был период, когда все идеи удавалось воплотить в жизнь. Сегодня что-то не получилось, да. Не все игры проходят одинаково хорошо. Нужно было играть более эффективно. Мы знали, что надо действовать агрессивно, строго и без ошибок. Но и соперник знал это, готовился к матчу. Мы изначально понимали, что игра будет непростая.

— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.

— Не согласен с вами. Я не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. Мы должны помнить не только о « физике » , но и о тактике, и о психологи. Когда что-то не получается, всегда кажется, что « физики » не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. Оба наших центральных полузащитника сегодня были связаны действиями соперника. Им не хватило игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, а также психологию. Думаю, именно психологии нам сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.

— Может быть, команде нужно поработать с психологом?

— Ну вот вы спросили про « физику » , а тут же сразу спрашиваете и про психологию. Конечно, когда постоянно выигрываешь, чувствуешь эмоциональный подъем. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт, это взрослый футбол. Тут нет детей, и я не детский тренер. Мы все профессионалы. Главное — спокойно работать, тренироваться в своем коллективе. Уверен, результаты придут.

— Как оцените сегодня судейство: два просмотра ВАР не в пользу «Спартака», непросмотренный момент с Понсе?

— Я не видел эти моменты в повторе. Говорить, не зная что-то наверняка, не могу.

— Как вам игра форвардов? Понсе забил, а как сыграли Джордан и Соболев?

— Считаю, Соболев хорошо вошел в игру, несмотря на то, что были определенные проблемы. У Джордана, к сожалению, не было много моментов, чтобы сегодня себя показать. Но в таком клубе, как «Спартак», нужно всегда быть готовым на сто процентов.

— Можно ли сказать, что команда в кризисе? И как из него выйти, если это так.