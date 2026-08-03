Источник: «Хапоэль Беэр-Шева» вновь отклонил предложение «Акрона» о переходе полузащитника Абу-Руми

«Акрон» намерен подписать полузащитника «Хапоэль Беэр-Шева» Мухаммада Абу-Руми, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, российский клуб обратился к чемпиону Израиля с официальным предложением по поводу трансфера 22-летнего израильтянина за 1,5 миллиона евро. При этом игроку предложили зарплату в 700 тысяч евро за сезон.

Предложение «Акрона» было отклонено владелицей клуба Алоной Баркат. При этом «Хапоэль Беэр-Шева» в августе встретится в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

В июне сообщалось, что «Хапоэль Беэр-Шева» отклонил запрос российского клуба на трансфер футболиста. Тогда «Акрон» предложил зарплату в 400 тысяч евро.

Абу-Руми играет за «Хапоэль Беэр-Шева» с февраля 2026 года. В 13 матчах за эту команду он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Ранее выступал за «Кирьят-Шмона», в 78 матчах у него 15 голов и 6 передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока молодежной сборной Израиля в 900 тысяч евро.