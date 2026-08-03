Арбитр Николаев считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» спорный эпизод матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:2) в штрафной площади хозяев на 64-й минуте. Полузащитник гостей Руслан Литвинов упал после наступа форварда Эгаша Касинтуры, но главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на падение, а ВАР в его действия не вмешался.

«Это бесспорный момент и очевидный пенальти. И это даже не проблема Фролова, а большой вопрос к ВАР, почему они не позвали главного арбитра к монитору посмотреть эпизод», — сказал Николаев «СЭ».

По мнению эксперта «СЭ» Александра Боброва, Фролов допустил ошибку в этом моменте, как и ВАР Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко. Сам Литвинов о своем падении заметил: «Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли. А как у меня бутса слетела? Наверное, сам снял».