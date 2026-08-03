Начало матча 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» перенесено на 15 минут

Матч 5-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 22 августа в 20.15 по московскому времени, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее начало московского дерби было запланировано на 20.30 по московскому времени.

ЦСКА с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 1 очком — на 12-й строчке.