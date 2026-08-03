«Оренбург» объявил о переходе Васильева из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Васильев является воспитанником сине-бело-голубых. В сезоне-2025/26 футболист на правах аренды выступал за «Сочи». Он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее Васильев уже играл за «Оренбург». В сезоне-2021/22 полузащитник выступал за команду на правах аренды. Футболист сыграл 5 матчей, отметившись 1 передачей.