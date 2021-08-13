Дасаев, Родионов, Шавло и Ярцев ответили на открытое письмо группы ветеранов «Спартака» Алекперову

Обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру стал известен текст ответного письма, которое подготовила группа звездных ветеранов «Спартака» 80-х годов, отреагировавшая на вчерашнее письмо главе «ЛУКОЙЛа» других ветеранов красно-белых во главе с Евгением Ловчевым.

«С удивлением и горечью прочитали обращение, подписанное несколькими людьми, громко обозначенное как «открытое письмо ветеранов «Спартака».

Первый вопрос — кто вам дало право говорить за всех? Почему вы, совершенно не зная жизни команды ветеранов, не участвуя в ней, представляете свое мнение как позицию ветеранов?

Вы говорите об имидже «Спартака», но при этом сами подливаете масла в огонь, в самом начале сезона вносите смуту и раздор, вместо того чтобы ободряющими и мудрыми словами помочь «Спартаку» выйти из сложной ситуации.

Каждый человек имеет право на свое мнение. Нам тоже не нравится выставление на всеобщее обозрение грязного белья, публичное выяснение отношений с участием бывших сотрудников и членов совета директоров. Но одно дело, когда все это с радостью раздувают журналисты, и совсем другое — спартаковцы, профессионалы. Можно с чем-то не соглашаться, можно спорить, критиковать спортивные результаты.

Но открытые письма наверх с угрозами и ультиматумами совершенно неприемлемы. Это просто-напросто противоречит элементарным представлениям о порядочности. И особенно низко ссылаться в своем обращении на Николая Петровича Старостина, совершенно не переносившего политиканство.

Удивительно видеть среди тех, кто подписал это письмо, людей, которые еще совсем недавно сами имели возможность проявить себя в клубе, доказать делом свою тренерскую состоятельность и приверженность интересам «Спартака». Мы помним, чем закончилась эта работа в клубе. Все это сейчас выглядит как элементарное сведение счетов.

Не говоря уже о том, что это неэтично по отношению коллегам-тренером, которые сейчас работают с командой.

Вам ли не знать, что такое работа в «Спартаке»? Постоянное давление, спрос со стороны болельщиков и журналистов, козни конкурентов и недоброжелателей. Мы это хорошо знаем, через многое прошли, сталкивались с разными ситуациями в своей карьере, важнейшая часть которой была посвящена «Спартаку».

Всякое бывало.

Но никогда, повторяем, никогда не было такого, чтобы пожар раздували — организованно и целенаправленно — свои же товарищи: спартаковцы, люди, которые по идее хорошо знают, что такое футбол.

Вместо разговора о футболе мы видим истерику, которая льет воду на мельницу наших недоброжелателей. Вместо конструктивной критики — огульная ругань Леонида Федуна, который, напомним, построил стадион, содержит академию, молодежную команду, по-настоящему помогает ветеранам. Ошибки бывают у всякого. И мы об этих ошибках тоже говорим. Но что предлагаете вы? Все разрушить, а на развалинах построить что-то новое? А кто будет строить? Вы? Ответа, конечно, не дадите.

В заключение хотим обратиться к болельщикам.

Друзья! Вы никогда не оставляли команду в трудную минуту. С вашей помощью мы переживали самые тяжелые времена, включая и испытание первой лигой. Призываем вас не поддаваться панике, не идти на поводу у тех, кто хочет сделать себе рекламу на трудностях «Спартака». Вместо этого просим вас поддержать команду, которая только начинает сезон. Ничего еще не потеряно — впереди почти весь чемпионат, Лига Европы. Все решится на футбольном поле. Но команде очень нужна ваша поддержка.

Мы желаем удачи тренерскому штабу «Спартака» и футболистам. Будем переживать за ребят и справедливо оценивать их игру. До встречи на стадионе в субботу!

Ринат Дасаев, Сергей Родионов, Евгений Сидоров, Вагиз Хидиятулин, Сергей Шавло, Георгий Ярцев».