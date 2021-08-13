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Дасаев, Родионов, Шавло и Ярцев ответили на открытое письмо группы ветеранов «Спартака» Алекперову

16:47
Георгий Ярцев и Ринат Дасаев. Фото «СЭ»
Георгий Ярцев и Ринат Дасаев. Фото «СЭ»
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Обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру стал известен текст ответного письма, которое подготовила группа звездных ветеранов «Спартака» 80-х годов, отреагировавшая на вчерашнее письмо главе «ЛУКОЙЛа» других ветеранов красно-белых во главе с Евгением Ловчевым.

«С удивлением и горечью прочитали обращение, подписанное несколькими людьми, громко обозначенное как «открытое письмо ветеранов «Спартака».

Первый вопрос — кто вам дало право говорить за всех? Почему вы, совершенно не зная жизни команды ветеранов, не участвуя в ней, представляете свое мнение как позицию ветеранов?

Вы говорите об имидже «Спартака», но при этом сами подливаете масла в огонь, в самом начале сезона вносите смуту и раздор, вместо того чтобы ободряющими и мудрыми словами помочь «Спартаку» выйти из сложной ситуации.

 
Дмитрий Аленичев и&nbsp;Евгений Ловчев.Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову

Каждый человек имеет право на свое мнение. Нам тоже не нравится выставление на всеобщее обозрение грязного белья, публичное выяснение отношений с участием бывших сотрудников и членов совета директоров. Но одно дело, когда все это с радостью раздувают журналисты, и совсем другое — спартаковцы, профессионалы. Можно с чем-то не соглашаться, можно спорить, критиковать спортивные результаты.

Но открытые письма наверх с угрозами и ультиматумами совершенно неприемлемы. Это просто-напросто противоречит элементарным представлениям о порядочности. И особенно низко ссылаться в своем обращении на Николая Петровича Старостина, совершенно не переносившего политиканство.

Удивительно видеть среди тех, кто подписал это письмо, людей, которые еще совсем недавно сами имели возможность проявить себя в клубе, доказать делом свою тренерскую состоятельность и приверженность интересам «Спартака». Мы помним, чем закончилась эта работа в клубе. Все это сейчас выглядит как элементарное сведение счетов.

Не говоря уже о том, что это неэтично по отношению коллегам-тренером, которые сейчас работают с командой.

Вам ли не знать, что такое работа в «Спартаке»? Постоянное давление, спрос со стороны болельщиков и журналистов, козни конкурентов и недоброжелателей. Мы это хорошо знаем, через многое прошли, сталкивались с разными ситуациями в своей карьере, важнейшая часть которой была посвящена «Спартаку».

Всякое бывало.

Но никогда, повторяем, никогда не было такого, чтобы пожар раздували — организованно и целенаправленно — свои же товарищи: спартаковцы, люди, которые по идее хорошо знают, что такое футбол.

Вместо разговора о футболе мы видим истерику, которая льет воду на мельницу наших недоброжелателей. Вместо конструктивной критики — огульная ругань Леонида Федуна, который, напомним, построил стадион, содержит академию, молодежную команду, по-настоящему помогает ветеранам. Ошибки бывают у всякого. И мы об этих ошибках тоже говорим. Но что предлагаете вы? Все разрушить, а на развалинах построить что-то новое? А кто будет строить? Вы? Ответа, конечно, не дадите.

В заключение хотим обратиться к болельщикам.

Друзья! Вы никогда не оставляли команду в трудную минуту. С вашей помощью мы переживали самые тяжелые времена, включая и испытание первой лигой. Призываем вас не поддаваться панике, не идти на поводу у тех, кто хочет сделать себе рекламу на трудностях «Спартака». Вместо этого просим вас поддержать команду, которая только начинает сезон. Ничего еще не потеряно — впереди почти весь чемпионат, Лига Европы. Все решится на футбольном поле. Но команде очень нужна ваша поддержка.

Мы желаем удачи тренерскому штабу «Спартака» и футболистам. Будем переживать за ребят и справедливо оценивать их игру. До встречи на стадионе в субботу!

Ринат Дасаев, Сергей Родионов, Евгений Сидоров, Вагиз Хидиятулин, Сергей Шавло, Георгий Ярцев».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Игорь Рабинер все материалы автора

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