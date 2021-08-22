Отличный матч Глушакова на глазах у Карпина. «Рубин» в Химках упустил шанс выйти в лидеры

Глушаков забил «Рубину» и стал лучшим игроком матча

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:1)

Голы: Глушаков, 16 (1:0). Йевтич, 30 (1:1).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстоль (Трошечкин, 85), Стоинович, Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себай, Адеми (Кухарчук, 78).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Костюков (В.Игнатьев, 62), Йевтич (Сайто, 81), Бакаев (И.Игнатьев, 62), Самошников (Мусаев, 90), Хван Ин Бом, Абильдгор, Хакшабанович.

Предупреждения: Зотов, 76. Уремович, 77. Себай, 84. Тихий, 90.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва), Хатуев (Грозный).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Болотенков (Москва).

22 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

После объявления состава сборной России Валерий Карпин бросил фразу, что даже Денис Глушаков потенциально может вернуться в национальную команду, а штаб следит в том числе и за ним.

Карпин вместе с помощниками Писаревым и Онопко в воскресенье приехал в Химки на матч «Рубина», наверное, чтобы в первую очередь посмотреть на Дюпина и Самошникова в деле. Но лучшим россиянином на поле был Глушаков.

Денис открыл счет в матче: после заброса вперед от Лантратова и скидки новичка «Химок» Адеми полузащитник оказался один на один с вратарем и протолкнул мяч под Дюпиным.

Глушаков захотел в сборную? Исполнил в штрафной как настоящий форвард ? pic.twitter.com/CAyuzIx1ox — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2021

Четыре удара, 89% точности пасов, несколько важных передач в развитии атак — Глушаков был очень хорош против «Рубина. Статуэтка лучшего игрока матча заслужена: в 34 года Глушаков, который грезит о возвращении в сборную России, показывает игру, как в лучшие времена.

Пушка Йевтича. Швейцарец приносит очки, как и весной

Герой матча в «Рубине» — Дарко Йевтич, который не умеет забивать некрасивые голы. Весной полузащитник принес шесть очков своими победными мячами, но в Химках его гол помог казанцам лишь сыграть вничью.

Дарко снова мощно пробил левой ногой: если у хавбека есть пространство и возможность приложиться с рабочей ноги, то он бьет. Забить «Химкам» помог небольшой рикошет от защитника соперника.

Вот это бомба! Всю душу в удар вложил Йевтич ? pic.twitter.com/weu40WbckR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2021

Йевтич — один из претендентов на то, чтобы в сентябре выпасть из заявки «Рубина», у которого проблемы с лимитом на легионеров. Казанцы уже отзаявили Кварацхелию и Деспотовича, чтобы заявить новичка Тальби. Но оба вскоре после повреждений вернутся в состав, а проблема останется.

Своим голом Йевтич снова напомнил, почему «Рубин» не отказался от него весной и текущим летом. Да, он не так быстр, порой передерживает мяч, есть вопросы к скорости принятия решений. Но если он свободен от опеки на чистом мяче, то может быть опасен. Так и при стандартах его подачи с левой ноги чаще всего доходят до партнеров (против «Химок» шанс забить с подачи Йевтича был у Ивана Игнатьева).

В Химках Йевтич опять попытался зацепиться за свой шанс и сохранить место в «Рубине». Если бы не его гол, казанцы могли потерпеть первое поражение в сезоне.

«Рубин» забуксовал. Без Хвичи и Деспотовича казанцы не побеждают

После матча Леонид Слуцкий направился к судье Василию Казарцеву. Видимо, у тренера были вопросы к работе его бригады. Но «Рубин» потерял очки явно не из-за судейских решений. Казанцы могли выйти на чистое первое место в случае победы, но не реализовали преимущество в первом тайме, когда при счете 1:1 у гостей было несколько убойных моментов.

При этом «Рубин» не побеждает уже три игры подряд: за поражением от «Ракува» последовали две ничьи в чемпионате с «Крыльями» и «Химками». А всего за пять последних матчей «Рубин» выиграл лишь в одном — у «Ахмата», когда не обошлось без судейского скандала.

Последние две игры «Рубин» вынужден был начинать без Деспотовича и Кварацхелии — двух главных лидеров атаки команды. Лечится и Олег Шатов, на которого в Казани тоже возлагали большие надежды. В этом ключевая проблема, почему команда Слуцкого не лидирует в РПЛ. Сменщики просто не способны качественно заменить ведущих игроков. Новый форвард казанцев Костюков не забивает из убойной позиции в трех метрах от ворот. А Бакаев традиционно много старается, но не дает команде такого конструктива, как Хвича. Против «Химок» всю атаку на себе тянул Хакшабанович, которому тяжело в одиночку делать всю игру в атаке. Поэтому «Рубин» пока не выглядит так убедительно, как весной.

Да, старт сезона у казанцев не назвать провальным: команда набирает очки, не проигрывает и вместе с «Сочи» пропускает меньше всех в РПЛ (всего три мяча). Но «Рубину» очень не хватает определенности в составе и легионерской заявке. Тяжело рассчитывать на медали, если лидеры так часто выпадают из-за травм, а качественной смены им в обойме пока нет.