Фанатская группировка «Спартака» выступила против подписания Даку

Фанатская группировка «Спартака» Crazy North выступила против возможного перехода нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи.

Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов. Даку не должен быть в нашей команде!» — говорится в заявлении Crazy North.

Ранее сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа футболиста в размере 11 миллионов евро и полностью согласовали условия сделки. 28-летний форвард подпишет контракт на 3 года с возможностью продления еще на 1 сезон.