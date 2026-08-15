Батраков уедет в «Галатасарай», «Зенит» купит Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

Пришли в. Одоевский («Ростов», из аренды)

з. Андраде («Балтика»)

з. Волков («Сочи», из аренды)

з. Бардачев («Зенит-2»)

п. Ду Кейрос («Оренбург», из аренды)

н. Кузнецов (свободный агент)

н. Аугусто («Трабзонспор») Возможные переходы в. Дегтев («Сочи»)

з. Тикнизян («Црвена Звезда»)

з. Бобадилья («Сан-Паулу»)

з. Витиньо («Ботафого»)

з. Пуэрта («Расинг»)

п. Данило («Ботафого»)

п. Батраков («Локомотив»)

п. Карпукас («Локомотив»)

п. Карраскаль («Фламенго»)

п. Эркулес («Флуминенсе»)

н. Тюкавин («Динамо»)

н. Плата («Фламенго») Ушли в. Кержаков (завершение карьеры)

в. Латышонок («Нижний Новгород»)

з. Адамов («Ахмат»)

з. Бардачев («Факел», аренда)

з. Дркушич («Эспаньол», аренда)

з. Горшков («Крылья Советов»)

п. Михайлов («Ростов»)

п. Васильев («Оренбург»)

п. Ахметов (окончание контракта)

н. Дуран («Аль-Наср», из аренды) Возможные переходы з. Ренан

з. Эракович («Црвена Звезда»)

з. Нино («Флуминенсе»)

п. Мостовой («Краснодар», «Динамо»)

н. Энрике (клубы Бразилии)