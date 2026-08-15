Батраков уедет в «Галатасарай», «Зенит» купит Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ
Быстрая навигация
|
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
|
Пришли
в. Одоевский («Ростов», из аренды)
Возможные переходы
в. Дегтев («Сочи»)
Ушли
в. Кержаков (завершение карьеры)
Возможные переходы
з. Ренан
|
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Мурад Мусаев
|
Пришли
з. Вахания («Ростов»)
Возможные переходы
п. Миронов («Ростов»)
Ушли
в. Голиков («Ростов», аренда)
-
|
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
|
Пришли
з. Джикия (свободный агент)
Возможные переходы
п. Миронов («Ростов»)
Ушли
з. Агеев («Торпедо-БелАЗ», аренда)
Возможные переходы
з. Монтес («Крус Асуль»)
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
|
Пришли
з. Хлусевич («Ахмат», из аренды)
Возможные переходы
в. Дегтев («Сочи»)
Ушли
з. Рябчук (окончание контракта)
Возможные переходы
п. Зиньковский («Нижний Новгород»)
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
|
Пришли
в. Бориско («Балтика»)
Возможные переходы
з. Витиньо («Ботафого»)
Ушли
з. Риванди (окончание контракта)
Возможные переходы
з. Данилов (клубы Франции и Италии)
|
Балтика
Калининград
Главный тренер
Андрей Талалаев
|
Пришли
в. Латышонок («Нижний Новгород», аренда)
Возможные переходы
з. Абдулкадыров (ЦСКА)
Ушли
в. Бориско (ЦСКА)
Возможные переходы
н. Хиль (клубы РПЛ и Бразилии)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
|
Пришли
гл. тр. Шварц
Возможные переходы
з. Рассказов («Крылья Советов»)
Ушли
гл. тр. Гусев
Возможные переходы
п. Бителло («Гремио»)
|
Рубин
Казань
Главный тренер
Франк Артига
|
Пришли
з. М. Игнатьев («Спартак» Кс)
Возможные переходы
з. Хосе Гарсия («Буркаманга»)
Ушли
в. Кеняйкин (окончание контракта)
Возможные переходы
-
|
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Станислав Черчесов
|
Пришли
в. Мицаев («Велес»)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Магомедов («Тюмень», аренда)
Возможные переходы
н. Самородов («Спартак»)
|
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Джонатан Альба
|
Пришли
в. Голиков («Краснодар», аренда)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Одоевский («Зенит», из аренды)
Возможные переходы
п. Миронов («Локомотив», «Краснодар»)
|
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Сергей Булатов
|
Пришли
з. Н. Чернов (свободный агент)
Возможные переходы
н. Шуманский (ЦСКА, аренда)
Ушли
з. Евгеньев (расторжение контракта)
Возможные переходы
з. Рассказов («Динамо»)
|
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
|
Пришли
з. Сыщенко («Черноморец», из аренды)
Возможные переходы
п. Вера («Локомотив», аренда)
Ушли
в. Сысуев (окончание контракта)
Возможные переходы
п. Болотов («Рубин»)
|
Акрон
Тольятти
Главный тренер
Срджан Благоевич
|
Пришли
гл.тр. Благоевич («Партизан»)
Возможные переходы
з. Абдулкадыров (ЦСКА)
Ушли
в. Волков («Родина», выкуп прав)
Возможные переходы
п. Савичев («Урал»)
|
Динамо
Махачкала
Главный тренер
Вадим Евсеев
|
Пришли
з. Аларкон («Патриотас»)
Возможные переходы
з. Абдулкадыров (ЦСКА)
Ушли
з. Табидзе (окончание контракта)
Возможные переходы
н. Агаларов («Локомотив»)
|
Пришли
в. Волков («Акрон», выкуп прав)
Возможные переходы
-
Ушли
з. Бессмертный («Динамо», из аренды)
Возможные переходы
-
|
Факел
Воронеж
Главный тренер
Олег Василенко
|
Пришли
в. Доровских («Калуга», из аренды)
Возможные переходы
з. Синанай (свободный агент)
Ушли
з. Черов (окончание контракта)
Возможные переходы
-
Трансферное окно в РПЛ официально открылось 19 июня и закроется 11 сентября.
Клубы расположены по итоговой таблице РПЛ и первой лиги в сезоне-2025/26.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0