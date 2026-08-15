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15 августа, 10:45

Батраков уедет в «Галатасарай», «Зенит» купит Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

Трансферное окно лета 2026: все состоявшиеся сделки клубов чемпионата России до закрытия периода переходов.

Быстрая навигация

Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

в. Одоевский («Ростов», из аренды)
з. Андраде («Балтика»)
з. Волков («Сочи», из аренды)
з. Бардачев («Зенит-2»)
п. Ду Кейрос («Оренбург», из аренды)
н. Кузнецов (свободный агент)
н. Аугусто («Трабзонспор»)

Возможные переходы

в. Дегтев («Сочи»)
з. Тикнизян («Црвена Звезда»)
з. Бобадилья («Сан-Паулу»)
з. Витиньо («Ботафого»)
з. Пуэрта («Расинг»)
п. Данило («Ботафого»)
п. Батраков («Локомотив»)
п. Карпукас («Локомотив»)
п. Карраскаль («Фламенго»)
п. Эркулес («Флуминенсе»)
н. Тюкавин («Динамо»)
н. Плата («Фламенго»)

Ушли

в. Кержаков (завершение карьеры)
в. Латышонок («Нижний Новгород»)
з. Адамов («Ахмат»)
з. Бардачев («Факел», аренда)
з. Дркушич («Эспаньол», аренда)
з. Горшков («Крылья Советов»)
п. Михайлов («Ростов»)
п. Васильев («Оренбург»)
п. Ахметов (окончание контракта)
н. Дуран («Аль-Наср», из аренды)

Возможные переходы

з. Ренан
з. Эракович («Црвена Звезда»)
з. Нино («Флуминенсе»)
п. Мостовой («Краснодар», «Динамо»)
н. Энрике (клубы Бразилии)
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Мурад Мусаев
Пришли

з. Вахания («Ростов»)
п. Уткин (свободный агент)
п. Кристиан («Крузейро»)
п. Оздоев (свободный агент)
н. Воробьев («Локомотив»)

Возможные переходы

п. Миронов («Ростов»)
п. Кучугура («Нефтехимик», из аренды)
п. Карраскаль («Фламенго»)
п. Каноббио («Флуминенсе»)
п. Карпукас («Локомотив»)
п. Мостовой («Зенит»)
н. Гутьеррес («Индепендьенте»)

Ушли

в. Голиков («Ростов», аренда)
з. Джованни («Ривер Плейт»)
з. Кистенев («Ахмат», аренда)
п. Умников («Ротор», аренда)
п. Сперцян («Аль-Ахли»)
н. Ковалевский (окончание контракта)
н. Мозес («Левадиакос», аренда)
н. Олусегун («Ростов»)
н. Са (окончание контракта)
н. Карпов (окончание контракта)
н. Фуртадо («Волос», аренда)

Возможные переходы

-
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
Пришли

з. Джикия (свободный агент)
п. Коваленко («Сочи», аренда)

Возможные переходы

п. Миронов («Ростов»)
п. Олейников («Крылья Советов»)
н. Чалов (ПАОК)
н. Агаларов («Динамо» Мх)
н. Мелкадзе («Ахмат»)

Ушли

з. Агеев («Торпедо-БелАЗ», аренда)
з. Мампасси («Русенборг»)
п. Пруцев («Спартак», из аренды)
п. Тимофеев (окончание контракта)
п. Гердт («Родина», аренда)
н. Сарвели (окончание контракта)
н. Воробьев («Краснодар»)
н. Корнеев («Текстильщик», аренда)

Возможные переходы

з. Монтес («Крус Асуль»)
п. Батраков («Зенит», «Галатасарай»)
п. Карпукас («Зенит», «Краснодар»)
п. Вера («Оренбург», аренда)
Спартак
Москва
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Пришли

з. Хлусевич («Ахмат», из аренды)
з. Парада («Алавес»)
п. Пруцев («Локомотив», из аренды)
н. Даку («Рубин»)

Возможные переходы

в. Дегтев («Сочи»)
з. Хосе Гарсия («Буркаманга»)
з. Салас («Севилья»)
н. Самородов («Ахмат»)
н. Сефас («Нижний Новгород»)
н. Виньяса («Леон»)
н. Ромеро («Тигре»)

Ушли

з. Рябчук (окончание контракта)
з. Н. Чернов (окончание контракта)
з. Гузиев («Текстильщик», аренда)
з. Самошников («Рубин», аренда)
п. Лайкин (окончание контракта)
н. Бонгонда (окончание контракта)
н. Заболотный (окончание контракта)
н. Ливай Гарсия («Панатинаикос», аренда)

Возможные переходы

п. Зиньковский («Нижний Новгород»)
п. Жедсон («Галатасарай»)
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Пришли

в. Бориско («Балтика»)
з. Абдулкадыров («Ахмат», из аренды)
н. Шуманский («Крылья Советов», из аренды)

Возможные переходы

з. Витиньо («Ботафого»)
з. Мартирена («Расинг»)
п. Хендель («Црвена Звезда»)
п. Бабкин («Крылья Советов»)
н. Жуан («Гезтепе»)

Ушли

з. Риванди (окончание контракта)
з. Агапов («Уфа»)
п. Мухин (расторжение контракта)
н. Койта («Генчлербирлиги», выкуп прав)
н. Пополитов («Нижний Новгород», аренда)
н. Руис («Мильонариос», из аренды)
н. Ушаков (окончание контракта)

Возможные переходы

з. Данилов (клубы Франции и Италии)
з. Абдулкадыров («Балтика», «Акрон», «Динамо» Мх)
п. Кисляк («ПСЖ», «Галатасарай», «Бешикташ»)
н. Лусиано («Бока Хуниорс»)
н. Шуманский («Акрон», «Крылья Советов»)
Балтика
Калининград
Главный тренер
Андрей Талалаев
Пришли

в. Латышонок («Нижний Новгород», аренда)
з. Андерсон («Альянса», выкуп прав)
з. Муфи («Оренбург»)
з. Шнапцев («Нижний Новгород»)
з. Кирш («Нижний Новгород»)
з. Бегун («Тюмень», из аренды)
з. Муйоколо («Гренобль»)
п. Арбузов («Ротор», из аренды)
п. Шильцов («Нефтехимик»)
н. Никитин («Балтика-2»)

Возможные переходы

з. Абдулкадыров (ЦСКА)
н. Мелекесцев («Текстильщик»)

Ушли

в. Бориско (ЦСКА)
з. Андраде («Зенит»)
з. Бозов («Торпедо», аренда)
п. Ковалев («БАТЭ»)
н. Ласерда («Куяба», из аренды)
н. Степанов («Волга», аренда)
н. Эльдарушев («Ротор», выкуп прав)

Возможные переходы

н. Хиль (клубы РПЛ и Бразилии)
н. Оффор
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
Пришли

гл. тр. Шварц
з. Бессмертный («Родина», из аренды)
п. Гагнидзе («Гранада», из аренды)

Возможные переходы

з. Рассказов («Крылья Советов»)
п. Мостовой («Зенит»)
н. Шаир («Овьедо»)

Ушли

гл. тр. Гусев
з. Лепский («Крылья Советов», выкуп прав)
п. Назаренко («Оренбург», аренда)
п. Смелов («Динамо» Мх)
н. Нгамале (окончание контракта)
н. Маухуб («Дубай Юнайтед», аренда)
н. Боков («Урал», аренда)

Возможные переходы

п. Бителло («Гремио»)
п. Чавес («Америка»)
н. Тюкавин («Зенит»)
Рубин
Казань
Главный тренер
Франк Артига
Пришли

з. М. Игнатьев («Спартак» Кс)
з. Самошников («Спартак», аренда)
з. Урозов («Динамо» Самарканд)
п. Сааведра («Сочи»)

Возможные переходы

з. Хосе Гарсия («Буркаманга»)
п. Ахметов (свободный агент)
п. Болотов («Оренбург»)

Ушли

в. Кеняйкин (окончание контракта)
в. Исмагилов («Нефтехимик»)
п. Иванов (завершение карьеры)
п. Васильев («Нефтехимик», аренда)
п. Родин («Ленинградец»)
п. Кузяев (окончание контракта)
п. Швец (завершение карьеры)
п. Зотов (окончание контракта)
п. Апшацев («Динамо» Мх, аренда)
п. Васильев («Нефтехимик», аренда)
н. Мукба («Нефтехимик», аренда)
н. Ломовицкий (окончание контракта)
н. Чуни («Олимпия», аренда)
н. Тахери («Нассаджи»)
н. Даку («Спартак»)
н. Чумич («Партизан»)

Возможные переходы

-
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Станислав Черчесов
Пришли

в. Мицаев («Велес»)
з. Сидибе («Генгам»)
з. Адамов («Зенит»)
з. Кистенев («Краснодар», аренда)
п. Щетинин («Ростов»)
п. Ромао («Ференцварош»)
н. Максути («Фламуртари»)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Магомедов («Тюмень», аренда)
з. Уциев (завершил карьеру)
з. Хлусевич («Спартак», из аренды)
з. Абдулкадыров (ЦСКА, из аренды)
з. Заре («Персеполис»)
п. Диале («Унион Санта-Фе», аренда)
п. Царукян («Нижний Новгород», из аренды)
п. Амади Гадио («Нови Пазар», аренда)
п. Давлитгереев («Уфа», аренда)
п. Жемалетдинов (окончание контракта)
н. Мансилья («Родина», аренда)
н. Эль-Махрауи (МАС, аренда)

Возможные переходы

н. Самородов («Спартак»)
н. Мелкадзе («Локомотив»)
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Джонатан Альба
Пришли

в. Голиков («Краснодар», аренда)
з. Ногейра («Сабах»)
п. Михайлов («Зенит»)
п. М. Мухин (свободный агент)
н. Азнауров («Ротор», из аренды)
н. Олусегун («Краснодар»)

Возможные переходы

-

Ушли

в. Одоевский («Зенит», из аренды)
в. Ханкич (окончание контракта)
з. Тарасов («Спартак» Кс, аренда)
з. Вахания («Краснодар»)
з. Хаджикадунич (окончание контракта)
з. Е. Чернов (окончание контракта)
з. А. Мухин (окончание контракта)
з. Эль-Аксалани («Пирамидс», аренда)
п. Уткин (окончание контракта)
п. Байрамян (окончание контракта)
п. Щетинин («Ахмат»)
н. Мельников (окончание контракта)
н. Турищев («Факел»)
н. Мохеби (окончание контракта)

Возможные переходы

п. Миронов («Локомотив», «Краснодар»)
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Сергей Булатов
Пришли

з. Н. Чернов (свободный агент)
з. Лепский («Динамо», выкуп прав)
з. Горшков («Зенит»)
п. Крамарич (свободный агент)
п. Макаров (свободный агент)
н. Попов («Велес», из аренды)
н. Шитов («Торпедо», из аренды)

Возможные переходы

н. Шуманский (ЦСКА, аренда)
н. Чесноков («Тобол», аренда)

Ушли

з. Евгеньев (расторжение контракта)
з. Рекена (расторжение контракта)
п. Сутормин (окончание контракта)
п. Першин («Текстильщик», аренда)
п. Иванисеня («Текстильщик», аренда)
н. Хубулов (окончание контракта)
н. Шуманский (ЦСКА, из аренды)
н. Бобер («Нижний Новгород»)

Возможные переходы

з. Рассказов («Динамо»)
п. Олейников («Локомотив»)
п. Бабкин (ЦСКА)
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Пришли

з. Сыщенко («Черноморец», из аренды)
з. Косерик («Машук-КМВ», из аренды)
з. Сивис («Динамо» Бухарест)
п. Васильев («Зенит»)
п. Назаренко («Динамо», аренда)
п. Барановский («Уфа», из аренды)
п. Мехия («Онсе Кальдас»)
н. Госалес («Санта-Фе», аренда)
н. Бош («Велес» Сарсфилд, аренда)

Возможные переходы

п. Вера («Локомотив», аренда)
н. Зиани («Дифаа»)

Ушли

в. Сысуев (окончание контракта)
з. Кантеро («Олимпия», из аренды)
з. Муфи («Балтика»)
п. Ду Кейрос («Зенит», из аренды)
п. Аванесян («Арсенал» Тула, из аренды)
п. Квеквескири (окончание контракта)
п. Бубанья («Рапид», аренда)
п. Горелов («Ротор»)
н. Оганесян (окончание контракта)
н. Гюрлюк (окончание контракта)
н. Эль-Махрауи («Ахмат», из аренды)
н. Ревазов («Ротор», аренда)
н. Гулко («КАМАЗ», аренда)
н. И. Игнатьев (окончание контракта)
н. Мартынов («Ислочь», аренда)

Возможные переходы

п. Болотов («Рубин»)
Акрон
Тольятти
Главный тренер
Срджан Благоевич
Пришли

гл.тр. Благоевич («Партизан»)
з. Бардыбахин («Ротор», из аренды)
з. Витор («Витория Гимарайнш», из аренды)
п. Железнов («Урал»)
п. Платон («КАМАЗ»)
н. Тедич («Чукарички»)
н. Дуду («Арис»)

Возможные переходы

з. Абдулкадыров (ЦСКА)
н. Шуманский (ЦСКА, аренда)

Ушли

в. Волков («Родина», выкуп прав)
в. Васютин (окончание контракта)
з. Димоски («Шкендия»)
п. Джаковац («Войводина»)
п. Кузьмин (окончание контракта)
п. Марадишвили (окончание контракта)
н. Дзюба (окончание контракта)
н. Севикян («Ференцварош», из аренды)
н. Данилин (окончание контракта)

Возможные переходы

п. Савичев («Урал»)
Динамо
Махачкала
Главный тренер
Вадим Евсеев
Пришли

з. Аларкон («Патриотас»)
п. Крачковский («Черноморец», из аренды)
п. Смелов («Динамо»)
п. Апшацев («Рубин», аренда)
н. Лесовой («Нижний Новгород»)

Возможные переходы

з. Абдулкадыров (ЦСКА)
п. Магасса («ЗЕД»)
н. Шейдаев (свободный агент)

Ушли

з. Табидзе (окончание контракта)
з. Аларкон («Патриотас», из аренды)
п. Эль-Мубарик («Аль-Айн», из аренды)
п. Помешкин («Машук», аренда)
п. Исаев («Уфа»)

Возможные переходы

н. Агаларов («Локомотив»)
Родина
Москва
Главный тренер
Хуан Диас
Пришли

в. Волков («Акрон», выкуп прав)
з. Шадринцев («Нефтехимик», из аренды)
з. Тананеев («КАМАЗ», из аренды)
п. Позо («Горица»)
п. Гердт («Локомотив», аренда)
н. Гейе («Юнайтед», из аренды)
н. Мансилья («Ахмат», аренда)

Возможные переходы

-

Ушли

з. Бессмертный («Динамо», из аренды)
з. Юдинцев («Ротор», аренда)
н. Корян (окончание контракта)
н. Арсе («Эмелек»)

Возможные переходы

-
Факел
Воронеж
Главный тренер
Олег Василенко
Пришли

в. Доровских («Калуга», из аренды)
з. Дзиов («Динамо» Брест, из аренды)
п. Сутормин (свободный агент)
н. Турищев («Ростов»)

Возможные переходы

з. Синанай (свободный агент)
з. Бардачев («Зенит», аренда)
н. Эль-Махссани (свободный агент)

Ушли

з. Черов (окончание контракта)
п. Моцпан (окончание контракта)
н. Багателия («Волга», выкуп прав)
н. Гонгадзе (окончание контракта)

Возможные переходы

-

Трансферное окно в РПЛ официально открылось 19 июня и закроется 11 сентября.
Клубы расположены по итоговой таблице РПЛ и первой лиги в сезоне-2025/26.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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