Источник: «Панатинаикос» хочет арендовать Ливая Гарсию у «Спартака»
«Панатинаикос» рассматривает вариант с арендой нападающего «Спартака» Ливая Гарсии, сообщает Sport24.gr.
По информации источника, греческий клуб предложил 800 тысяч евро за годичную аренду 28-летнего игрока с опцией выкупа следующим летом за 10 миллионов евро. Изначально «Спартак» хотел получить 2,5 миллиона евро за аренду, но опустил требования до 1,5 миллиона. Также красно-белые готовы отпустить форварда за 12 миллионов евро. Стороны близки к компромиссу, и сделка выглядит вероятной.
Отмечается, что сам Гарсия готов снизить зарплатные требования: сейчас он получает в «Спартаке» 3,5 миллиона евро, но близок к согласию на 2,5 миллиона, которые «Панатинаикос» ему может предложить.
Гарсия присоединился к «Спартаку» в феврале 2025 года. Он провел 48 матчей за московскую команду во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|0 : 3
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|3 : 2
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0