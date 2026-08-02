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2 августа, 23:57

Источник: «Панатинаикос» хочет арендовать Ливая Гарсию у «Спартака»

Алина Савинова

«Панатинаикос» рассматривает вариант с арендой нападающего «Спартака» Ливая Гарсии, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, греческий клуб предложил 800 тысяч евро за годичную аренду 28-летнего игрока с опцией выкупа следующим летом за 10 миллионов евро. Изначально «Спартак» хотел получить 2,5 миллиона евро за аренду, но опустил требования до 1,5 миллиона. Также красно-белые готовы отпустить форварда за 12 миллионов евро. Стороны близки к компромиссу, и сделка выглядит вероятной.

Отмечается, что сам Гарсия готов снизить зарплатные требования: сейчас он получает в «Спартаке» 3,5 миллиона евро, но близок к согласию на 2,5 миллиона, которые «Панатинаикос» ему может предложить.

Гарсия присоединился к «Спартаку» в феврале 2025 года. Он провел 48 матчей за московскую команду во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

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РПЛ
ФК Панатинаикос
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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