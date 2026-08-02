Источник: «Панатинаикос» хочет арендовать Ливая Гарсию у «Спартака»

«Панатинаикос» рассматривает вариант с арендой нападающего «Спартака» Ливая Гарсии, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, греческий клуб предложил 800 тысяч евро за годичную аренду 28-летнего игрока с опцией выкупа следующим летом за 10 миллионов евро. Изначально «Спартак» хотел получить 2,5 миллиона евро за аренду, но опустил требования до 1,5 миллиона. Также красно-белые готовы отпустить форварда за 12 миллионов евро. Стороны близки к компромиссу, и сделка выглядит вероятной.

Отмечается, что сам Гарсия готов снизить зарплатные требования: сейчас он получает в «Спартаке» 3,5 миллиона евро, но близок к согласию на 2,5 миллиона, которые «Панатинаикос» ему может предложить.

Гарсия присоединился к «Спартаку» в феврале 2025 года. Он провел 48 матчей за московскую команду во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.