Губерниев: «Не удивлюсь, если Соболев станет лучшим бомбардиром. Но вдруг Махачкала продолжит у всех выигрывать?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о гонке бомбардиров в РПЛ.

«Соболев — безусловно один из кандидатов на звание лучшего бомбардира сезона. Если он таковым станет, то я не удивлюсь. Но вдруг сейчас «Динамо» Махачкала продолжит у всех выигрывать? Там тоже отличные нападающие. Тем более, по началу чемпионата они в лидерах», — сказал Губерниев «СЭ».

Нападающий «Зенита» Александр Соболев с двумя забитыми мячами занимает третью строчку в списке бомбардиров РПЛ.

Давид Петросян