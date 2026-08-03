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Сегодня, 17:40

Орлов о Соболеве: «Он же не зомби. Показывает, что обучаем и способен прибавлять»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Оренбургом» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

— «Зенит» крупно победил «Оренбург». Бенефис Глушенкова! Когда молодец, тогда молодец. Сыграл потрясающе! Все три его гола — на загляденье.

Не спорю, я его порой критикую за то, что он выключается из игры, начинает указывать, как кому надо действовать. Но в Оренбурге он был полностью сконцентрирован на футболе. Был вовлечен во все эпизоды. Мог и голевой пас в свой актив записать.

Первый мяч зенитовцев — шедевр. Все быстро, на скорости, в касание. Прекрасная комбинация. Красиво! Мне эта атака напомнила тот «Зенит», в котором играли впереди Дзюба и Азмун. Тогда появились и Вендел, и Клаудиньо.

Бросается в глаза, что подопечные Семака хорошо готовы физически, не проседают. Явно прибавляет Джон Джон. Парень освоился.

Соболев прогрессирует. Очередной матч может занести себе в актив. Пока не видел статистики матча с «Оренбургом». Но вот во встрече с «Акроном» точность передач у него составила 73 процента. Для него это очень прилично! Раньше процент был ниже. И на каждую игру Александр выходит с огромным желанием.

Слушайте, ну он же не зомби. Соболев показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен. И в завершении, и в подыгрыше. И в своей штрафной отрабатывает на угловых, — сказал Орлов «СЭ».

После победы над «Оренбургом» «Зенит» с 6 очками лидирует в таблице РПЛ, опережая «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» по разнице мячей.

Даниил Денисов, Пабло Солари, Антон Фролов, Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;Геннадий Орлов.«Почему Ву не знает правил? Почему в «Спартаке» так верят в Максименко?» Орлов — о Даку и хет-трике Глушенкова
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ФК Зенит
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Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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