Орлов о Соболеве: «Он же не зомби. Показывает, что обучаем и способен прибавлять»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Оренбургом» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
— «Зенит» крупно победил «Оренбург». Бенефис Глушенкова! Когда молодец, тогда молодец. Сыграл потрясающе! Все три его гола — на загляденье.
Не спорю, я его порой критикую за то, что он выключается из игры, начинает указывать, как кому надо действовать. Но в Оренбурге он был полностью сконцентрирован на футболе. Был вовлечен во все эпизоды. Мог и голевой пас в свой актив записать.
Первый мяч зенитовцев — шедевр. Все быстро, на скорости, в касание. Прекрасная комбинация. Красиво! Мне эта атака напомнила тот «Зенит», в котором играли впереди Дзюба и Азмун. Тогда появились и Вендел, и Клаудиньо.
Бросается в глаза, что подопечные Семака хорошо готовы физически, не проседают. Явно прибавляет Джон Джон. Парень освоился.
Соболев прогрессирует. Очередной матч может занести себе в актив. Пока не видел статистики матча с «Оренбургом». Но вот во встрече с «Акроном» точность передач у него составила 73 процента. Для него это очень прилично! Раньше процент был ниже. И на каждую игру Александр выходит с огромным желанием.
Слушайте, ну он же не зомби. Соболев показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен. И в завершении, и в подыгрыше. И в своей штрафной отрабатывает на угловых, — сказал Орлов «СЭ».
После победы над «Оренбургом» «Зенит» с 6 очками лидирует в таблице РПЛ, опережая «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» по разнице мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0