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Карседо — игрокам после победы над «Ахматом»: «Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!»

Павел Лопатко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам после победы над «Ахматом» (2:1) в гостевом матче 2-го тура РПЛ.

«Ребята, ребята. Еще минутку. Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал 52-летний испанец в раздевалке после игры.

«Спартак» в 2 матчах сезона-2026/27 набрал 6 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo; на&nbsp;выезде победил &laquo;Ахмат&raquo; в&nbsp;матче 2-го тура РПЛ.У этого «Спартака» практически нет слабых мест. А теперь представьте, что будет с Даку!

Источник: ФК «Спартак»
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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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