Карседо — игрокам после победы над «Ахматом»: «Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам после победы над «Ахматом» (2:1) в гостевом матче 2-го тура РПЛ.

«Ребята, ребята. Еще минутку. Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал 52-летний испанец в раздевалке после игры.

«Спартак» в 2 матчах сезона-2026/27 набрал 6 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.