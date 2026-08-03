Газизов — о старте сезона: «Приятно, но смотреть в турнирную таблицу сейчас не надо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в РПЛ.

«Старт удался. Мы показываем очень хорошую игру, одержали две волевые победы. Но сейчас нам надо успокоиться и продолжить делать свою работу. Потому что первые выводы можно делать после 10 туров. Смотреть в турнирную таблицу сейчас никому не надо. Понятно, что это приятно, но вести себя надо профессионально. Я верю в свою команду и клуб. Тренерский штаб и ребята хорошо работают, надо продолжать», — сказал Газизов «СЭ».

После двух туров РПЛ махачкалинское «Динамо» с 6 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ.