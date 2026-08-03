Гендиректор «Ростова» Чайка: «Доверяем Альбе и всему тренерскому штабу, Гусева не рассматриваем»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил, что клуб на данный момент не планирует вносить изменения в тренерский штаб команды.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Ролан Гусев и Сергей Ташуев являются главными кандидатами на пост главного тренера «Ростова» в случае увольнения Джонатана Альбы.

«Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда», — цитирует Чайку matchtv.ru.

В двух турах РПЛ «Ростов» набрал три очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре команда 8 августа на выезде сыграет с ЦСКА.