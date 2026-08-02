Арбитр Николаев о курьезном пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»: «Проблема защитника»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым на 2-й минуте после игры рукой защитника «Спартака» Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. Перед этим защитник красно-белых получил пас от вратаря Александра Максименко.

«Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти — проблема защитника. Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества», — сказал Николаев «СЭ».

«Спартак» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разности забитых и пропущенных мячей. «Ахмат» с 1 очком — на 12-й строчке.

В третьем туре красно-белые примут «Краснодар» 9 августа, а грозненцы сыграют в гостях с «Факелом» 10 августа.