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Судейство

2 августа, 23:41

Арбитр Николаев о курьезном пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»: «Проблема защитника»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым на 2-й минуте после игры рукой защитника «Спартака» Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. Перед этим защитник красно-белых получил пас от вратаря Александра Максименко.

«Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти — проблема защитника. Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества», — сказал Николаев «СЭ».

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву&nbsp;касается мяча рукой после передачи от&nbsp;вратаря красно-белых Александра Максименко.Курьезный пенальти в ворота «Спартака»: Ву рукой остановил мяч в своей штрафной. Все ли по правилам?

«Спартак» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разности забитых и пропущенных мячей. «Ахмат» с 1 очком — на 12-й строчке.

В третьем туре красно-белые примут «Краснодар» 9 августа, а грозненцы сыграют в гостях с «Факелом» 10 августа.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Алексей Николаев
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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