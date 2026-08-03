«РБ Спорт»: Гусев или Ташуев могут сменить Альбу на посту главного тренера «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба может покинуть свой пост в рамках перестройки спортивного блока клуба, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вероятность увольнения испанского специалиста возрастет в случае неудачной серии матчей команды. Главным кандидатом на замену Альбе называется бывший тренер московского «Динамо» Ролан Гусев. Вторым кандидатом является Сергей Ташуев.

Ранее «Ростов» покинул спортивный директор Алексей Рыскин. Он заявил, что написал заявление об уходе по просьбе нового генерального директора клуба Андрея Чайки.

В двух турах РПЛ «Ростов» набрал три очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре команда 8 августа на выезде сыграет с ЦСКА.