«Краснодар» дома победил «Факел», у Кривцова дубль

«Краснодар» обыграл «Факел» в домашнем матче 2-го тура чемпионата России-2026/27 — 3:2.

Первый гол на 4-й минуте забил защитник хозяев Жубал. Затем дубль оформил Никита Кривцов, который отличился на 27-й и 59-й минутах. В концовке гости отыграли два мяча — забили Максим Турищев (85-я минута) и Алексей Сутормин (88-я).

На 51-й минуте нападающий гостей Аксель Гнапи не смог реализовать пенальти, голкипер черно-зеленых Станислав Агкацев отразил удар.

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая расположившемуся на первой строчке «Зениту» (6 очков) по дополнительным показателям. «Факел» потерпел второе подряд поражение на старте сезона и идет 14-м.

В следующем туре «быки» 9 августа на выезде сыграют со «Спартаком», а воронежцы 10 августа примут «Ахмат».