Хавбек ЦСКА Попович отметил, что команде не хватает Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Матия Попович рассказал, что команда ждет возвращения вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева после травмы.

«Конечно, мы ждем возвращения Акинфеева. Он наш лидер и капитан, нам его не хватает. Мы надеемся, что он вернется как можно раньше», — цитирует Поповича ТАСС.

Акинфеев получил травму 4 апреля в матче чемпионата России с «Акроном» (2:1) и с тех пор не выходил на поле.

2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с 40-летним голкипером еще на один сезон.