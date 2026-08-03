«Ахмат» — «Спартак»: победный гол красно-белых забит с нарушением правил
На 90+1-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов, несмотря на нарушение правил красно-белыми, засчитал гол Эсекьеля Барко, ставший победным.
В том эпизоде была нарушена процедура выполнения штрафного удара, описанная в правиле 13. В нем говорится: «если три или более игроков обороняющейся команды образуют «стенку», то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 метра (1 ярда) от «стенки» до тех пор, пока мяч не войдет в игру».
В «стенке», установленной «Ахматом», находились пять его футболистов. А рядом располагались трое спартаковцев.
Перед штрафным арбитр обратил внимание футболистов на то, что они должны соблюдать положенное расстояние. Но еще до удара Барко один из них, Манфред Угальде, оказался рядом с Жулио Ромао, присел и мяч пролетел как раз над ним в направлении ворот.
Формально нападающий красно-белых нарушил правила — указанную выше процедуру, касающуюся расстояния до «стенки». Видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко в такой ситуации не имели права вмешаться: следить за действиями спартаковцев и реагировать на них должен только сам судья. Фролов гол засчитал.
Правда, год назад был случай в Англии, когда в матче «Челси» — «Кристал Пэлас» гол Эберечи Эзе со штрафного был отменен именно после вмешательства ВАР. Он заметил, что Марк Геи нарушил положенное расстояние, и уведомил судью.
Напомню, что на 64-й минуте после фола на Руслане Литвинове не был назначен пенальти в пользу «Спартака». А на 83-й минуте Роман Зобнин ошибочно избежал второго предупреждения и не был удален.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0