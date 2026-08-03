«Ахмат» — «Спартак»: победный гол красно-белых забит с нарушением правил

На 90+1-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов, несмотря на нарушение правил красно-белыми, засчитал гол Эсекьеля Барко, ставший победным.

В том эпизоде была нарушена процедура выполнения штрафного удара, описанная в правиле 13. В нем говорится: «если три или более игроков обороняющейся команды образуют «стенку», то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 метра (1 ярда) от «стенки» до тех пор, пока мяч не войдет в игру».

В «стенке», установленной «Ахматом», находились пять его футболистов. А рядом располагались трое спартаковцев.

Перед штрафным арбитр обратил внимание футболистов на то, что они должны соблюдать положенное расстояние. Но еще до удара Барко один из них, Манфред Угальде, оказался рядом с Жулио Ромао, присел и мяч пролетел как раз над ним в направлении ворот.

Формально нападающий красно-белых нарушил правила — указанную выше процедуру, касающуюся расстояния до «стенки». Видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко в такой ситуации не имели права вмешаться: следить за действиями спартаковцев и реагировать на них должен только сам судья. Фролов гол засчитал.

Правда, год назад был случай в Англии, когда в матче «Челси» — «Кристал Пэлас» гол Эберечи Эзе со штрафного был отменен именно после вмешательства ВАР. Он заметил, что Марк Геи нарушил положенное расстояние, и уведомил судью.

Напомню, что на 64-й минуте после фола на Руслане Литвинове не был назначен пенальти в пользу «Спартака». А на 83-й минуте Роман Зобнин ошибочно избежал второго предупреждения и не был удален.