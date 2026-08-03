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3 августа, 09:58

«Ахмат» — «Спартак»: победный гол красно-белых забит с нарушением правил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Маркиньос и Эсекьель Барко.
Фото ФК «Спартак»

На 90+1-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов, несмотря на нарушение правил красно-белыми, засчитал гол Эсекьеля Барко, ставший победным.

В том эпизоде была нарушена процедура выполнения штрафного удара, описанная в правиле 13. В нем говорится: «если три или более игроков обороняющейся команды образуют «стенку», то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 метра (1 ярда) от «стенки» до тех пор, пока мяч не войдет в игру».

В «стенке», установленной «Ахматом», находились пять его футболистов. А рядом располагались трое спартаковцев.

Перед штрафным арбитр обратил внимание футболистов на то, что они должны соблюдать положенное расстояние. Но еще до удара Барко один из них, Манфред Угальде, оказался рядом с Жулио Ромао, присел и мяч пролетел как раз над ним в направлении ворот.

Формально нападающий красно-белых нарушил правила — указанную выше процедуру, касающуюся расстояния до «стенки». Видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко в такой ситуации не имели права вмешаться: следить за действиями спартаковцев и реагировать на них должен только сам судья. Фролов гол засчитал.

Правда, год назад был случай в Англии, когда в матче «Челси» — «Кристал Пэлас» гол Эберечи Эзе со штрафного был отменен именно после вмешательства ВАР. Он заметил, что Марк Геи нарушил положенное расстояние, и уведомил судью.

Напомню, что на 64-й минуте после фола на Руслане Литвинове не был назначен пенальти в пользу «Спартака». А на 83-й минуте Роман Зобнин ошибочно избежал второго предупреждения и не был удален.

&laquo;Спартак&raquo; на&nbsp;выезде победил &laquo;Ахмат&raquo; в&nbsp;матче 2-го тура РПЛ.У этого «Спартака» практически нет слабых мест. А теперь представьте, что будет с Даку!
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Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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