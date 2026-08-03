Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 августа, 04:35

IndeksOnline: сумма трансфера Даку в «Спартак» составит 11 миллионов евро, зарплата — 4 миллиона

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак» близок к завершению, сообщает албанское издание IndeksOnline.

По информации источника, стороны полностью согласовали условия сделки. 28-летний форвард сборной Албании уже сыграл свой последний матч за казанскую команду и 3 августа отправится в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Даку сыграл за «Рубин» против «Акрона» (2:1), забил гол и эмоционально попрощался с партнерами по команде, которые на руках вынесли его с поля.

Сумма трансфера нападающего, по данным IndeksOnline, составит 11 миллионов евро. Она прописана в качестве опции выкупа в действующем контракте Даку с «Рубином». В московском клубе зарплата форварда, как ожидается, составит около 4 миллионов евро в год, что значительно превышает его текущий доход и выведет его в число самых высокооплачиваемых игроков РПЛ.

По данным IndeksOnline, контракт Даку со «Спартаком» будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на 1 сезон. На футболиста также претендовали ЦСКА и «Локомотив», однако он предпочел продолжить карьеру в «Спартаке».

Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года. Форвард сыграл 93 матча за казанскую команду во всех турнирах, отметившись 38 голами и 13 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро. Контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мирлинд Даку
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Урал» и «Торпедо» вне зоны выхода в РПЛ, «Нижний» идет без потери очков, а. Что происходит в Первой лиге после 4-го тура
«Трогать мою семью я никому никогда не позволю». Соболев объявил бойкот СМИ из-за сына
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА на подлете к Москве
В МИД РФ указали на тщетность попыток нанести «стратегическое поражение» России
Дмитриев пошутил о причине массового стремления мигрантов из Марокко в ЕС
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
«Спартак» объявил об аренде Ливая Гарсии в «Панатинаикос»
Гусев рассказал об общении с испанскими специалистами: «Узнал много нового»
Источник: «Васко да Гама» интересуется форвардом «Краснодара» Кордобой
«Галатасарай» готовит улучшенное предложение «Локомотиву» по трансферу Батракова
ESPN: «Крузейро» не смог договориться с «Зенитом» о трансфере Луиса Энрике
ЦСКА вышел из переговоров с «Гезтепе» по форварду Жуану
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Оренбург» — «Зенит», «Балтика» — «Динамо» и все матчи
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Кривцов меняет «Краснодар» после ухода Сперцяна. И вот как он это делает
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Хапоэль Беэр-Шева» вновь отклонил предложение «Акрона» о переходе полузащитника Абу-Руми

Арбитр Николаев считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости