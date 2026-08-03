Литвинов — об эпизоде в матче с «Ахматом»: «Да он у меня бутсу хотел забрать»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод в штрафной площади «Ахмата» в матче 2-го тура РПЛ (2:1). На 64-й минуте Литвинов упал в борьбе с полузащитником Эгашем Касинтурой после наступа. Главный судья Антон Фролов не отреагировал на падение, а видеоарбитры в его действия не вмешались.

«Был ли пенальти? Да он у меня бутсу хотел забрать. Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли. А как у меня бутса слетела? Наверное, сам снял. Не знаю, это обсуждать все долго. Главное, выиграли», — сказал 24-летний футболист клубной пресс-службе в интервью на после финального свистка.

По мнению эксперта «СЭ» Александра Боброва, судейская бригада допустила ошибку в этом эпизоде с падением Литвинова. На 76-й минуте Фролов после вмешательства ВАР удалил Касинтуру за удар локтем полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.