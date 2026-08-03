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Сегодня, 17:00

Орлов о пенальти в Грозном: «Почему тренеры «Спартака» не объяснили Ву правила?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

— Матч в Грозном для «Спартака» начался хуже не придумаешь! Такой пенальти, конечно... Ну как же так? Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно... Как итог — 0:1 в самом дебюте.

Ну и второй эпизод — победный гол красно-белых. Я, если заметили, всегда поддерживаю принципы fair play, критикую грубиянов, тех, кто постоянно действует на грани фола.

Ну вот что натворил Ндонг? У тебя мяч под ногой, ты его контролируешь. Так и продвигай его, иди дальше! Но он зачем-то захотел отпихнуть Угальде, попал ему по лицу. Фол — штрафной — гол.

Ну нельзя себя так вести! И таких игроков хватает в каждой команде. Возьмите того же Касереса из «Динамо». Грязно играет, жестко. Ходит по грани. Вот и привез пенальти в матче с «Балтикой»...

Понятно, что не только Ндонг виноват в пропущенном голе. Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные. Вроде опытный голкипер, а не учел того, что аргентинец бьет с подрезкой.

Барко подкручивает мяч. Шелии следовало просто сыграть надежнее, отбить кулаками. А он пытался поймать и...

Спартаковец пробил во вратарский угол. Возможно, Шелия где-то и самоуспокоился в эту секунду: мол, мяч летит мне в руки, здесь-то я точно сыграю. Потеря концентрации, — сказал Орлов «СЭ».

После победы над «Ахматом» красно-белые с 6 очками занимают второе место в РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей.

Даниил Денисов, Пабло Солари, Антон Фролов, Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;Геннадий Орлов.«Почему Ву не знает правил? Почему в «Спартаке» так верят в Максименко?» Орлов — о Даку и хет-трике Глушенкова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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