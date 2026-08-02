«Ахмат» — «Спартак»: Ву сыграл рукой при вводе мяча от ворот, Касинтура реализовал пенальти

«Ахмат» вышел вперед в домашнем матче со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ — 1:0.

На 5-й минуте пенальти реализовал Эгаш Касинтура.

11-метровый был назначен после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. Перед этим защитник красно-белых получил пас от вратаря Александра Максименко.