«Рубин» арендовал защитника сборной Узбекистана Урозова с опцией выкупа

Защитник «Динамо» из Самарканда Жахонгир Урозов на правах аренды перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба команды из Узбекистана.

Соглашение рассчитано до конца 2026 года. В нем предусмотрена опция выкупа.

Урозов выступал за «Динамо» из Самарканда с февраля 2025 года. Он провел за команду 57 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее Урозов играл за «Бунедкор» и турецкий «Эюпспор». В его активе 1 гол в 6 матчах за сборную Узбекистана. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.