«Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:0 неделю назад. Повторит этот трюк на старте РПЛ?

У команды Витории 17 голов в четырех последних матчах. Слуцкого в Казани спасет только чудо.

В пятницу, 23 июля, стартует новый сезон РПЛ. В матче открытия «Ростов» сыграет с «Динамо». Начало встречи — в 20:00 мск. Центральная игра 1-го тура пройдут в субботу в Казани — «Рубин» примет «Спартак». Делать ставки на все матчи РПЛ вы можете с бонусом для новичков — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Расписание 1-го тура РПЛ

23 июля, 20:00*. «Ростов» — «Динамо»

24 июля, 17:30. «Химки» — «Зенит»

24 июля, 20:00. «Локомотив» — «Арсенал»

24 июля, 20:00. «Рубин» — «Спартак»

25 июля, 17:30. «Урал» — «Краснодар»

25 июля, 19:00. «Крылья Советов» — «Ахмат»

25 июля, 20:00. ЦСКА — «Уфа»

26 июля, 19:00. «Нижний Новгород» — «Сочи»

* Время московское.

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Как и в прошлом сезоне, игры чемпионата в полном объеме будут транслировать каналы субхолдинга «Матч».

«Матч ТВ» в ближайший уикенд в прямом эфире покажет матчи «Ростов» — «Динамо», «Рубин» — «Спартак» и «Крылья Советов» — «Ахмат». Остальные игры тура в прямом эфире можно увидеть на телеканале «Матч! Премьер».

«Рубин» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 24 июля

Игра с самой привлекательной вывеской тура пройдет в Казани, где встретятся вторая и четвертая команды прошлого сезона. Букмекерская компания БЕТСИТИ небольшое предпочтение отдает «Спартаку»: коэффициент на победу красно-белых — 2.20, на «Рубин» — 3.30, на ничью — 3.60. Тотал голов больше 2.5 идет за 2.00, меньше — за 1.87.

«Рубин» не побеждает дома «Спартак» в чемпионате России с апреля 2014 года. Тогда решающий мяч в добавленное время забил Александр Прудников.

В недавнем товарищеском матче красно-белые разгромили команду Леонида Слуцкого 4:0. Главный тренер «Рубина» на днях назвал «Спартак» одним из основных претендентов на победу в турнире: «Это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит».

«Спартак» и правда готов к сезону. С новым тренером Руем Виторией красно-белые забили 17 мячей в четырех последних контрольных играх, причем в каждой из них одержали победу. Москвичам еще и благоволит календарь: выездной матч в Казани — единственный сложный на старте чемпионата.

«Рубин» блестяще провел весну и ворвался в Лигу конференций, но лето пока не обнадеживает казанских болельщиков. Лидеры команды Хвича Кварацхелия и Карл Старфельт вот-вот могут покинуть Россию, результаты товарищеских матчей пока не впечатляют.

Красно-белые в хорошей форме. До матча отборочного турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» время еще есть, так что команда сфокусирована на внутреннем чемпионате.

Осторожный прогноз «СЭ»: фора (0) на «Спартак» с коэффициентом 1.60.

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