У ЦСКА неопытный тренер, неопределенность с Влашичем и скверный календарь на старте. Начало сезона будет сложнейшим

Справятся или нет?

Главное событие межсезонья

Вечером 15 июня все обсуждали очередные рекорды Криштиану Роналду, который, сделав дубль в ворота сборной Венгрии, обогнал Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионата Европы. Готовились к просмотру игры Германия — Франция — интересно было посмотреть на команды, которые на тот момент считались фаворитами Евро.

Но тут на первый план внезапно вышла новость из РПЛ — ЦСКА отправил в отставку Ивицу Олича. О том, что это была именно отставка, можно сделать вывод из комментария хорвата.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды. Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона», — такую цитату Олича распространил сразу после новости об его уходе Instagram ЦСКА.

«Клуб решил прекратить сотрудничество» — формулировка, которую сложно трактовать двояко.

Преемником Олича на посту главного тренера стал Алексей Березуцкий. Ему в помощь ЦСКА взял Григория Бабаяна, который ранее работал в казахстанском «Тоболе». Интересно, что всю предсезонную подготовку Березуцкий проводил в статусе «и.о.», избавившись от этой приставки только 19 июля. Что характерно, накануне вечером появилась информация, что ЦСКА якобы ведет переговоры со Станиславом Черчесовым.

Основные трансферы

Главный трансфер этого лета для ЦСКА пока не состоялся — речь о возможном уходе Николы Влашича, которого хочет видеть у себя «Милан». Сам хорват на вопросы о своем будущем отвечает уклончиво, говоря, что ничего не знает. Все упирается в то, смогут ли клубы договориться. Итальянцы хотят взять полузащитника в аренду с опцией дальнейшего выкупа, ЦСКА такой вариант не устраивает. Трансферное окно закрывается 31 августа, времени еще много.

Из состоявшихся переходов главное — это возвращение в родной клуб нападающего Антона Заболотного, который будет «столбить» впереди вместо вернувшегося в Китай Саломона Рондона, и появление Максима Мухина, не ставшего продлевать договор с «Локомотивом».

Судя по всему, останется в ЦСКА Алан Дзагоев, чей контракт истек, — игроку и клубу удалось достичь компромисса в переговорах о новом соглашении.

Ожидания и задачи

В этом сезоне ЦСКА впервые за 20 лет не будет играть в еврокубках. Поэтому из клуба доносятся заявления о необходимости вернуться на утраченные позиции.

«Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу — вернуть армейцев на утраченные позиции», — говорил Бабаян в интервью Sport . kz .

Хотя «утраченные позиции» — понятие растяжимое. Имеются в виду позиции, которые были совсем недавно, при Викторе Гончаренко, то есть 4-е места и игра в Лиге Европы? Они же тоже по факту утрачены. Или все же времена, когда ЦСКА не выпадал из топ-2 и регулярно выступал в Лиге чемпионов?

Но сложно будет в любом случае. Мы не знаем, что за тренер Алексей Березуцкий. Мы не знаем, какой на самом деле у него кредит доверия. Мы не знаем, уйдет ли Никола Влашич: если да — то кого возьмут вместо него, если нет — то будет ли у него должная мотивация. Зато мы знаем, что состав ЦСКА не стал существенно сильнее даже с приходом Мухина. И мы знаем про, скажем так, непростую обстановку внутри клуба.

Означает ли это, что болельщикам нужно обязательно готовиться к худшему? Нет. Стоит ли при этом быть ярым оптимистом? Тоже нет.

Календарь на старте сезона

25.07. «Уфа» (д)

31.07. «Локомотив» (д)

08.08. «Динамо» (г)

14.08. «Ростов» (г)

21.08. «Ахмат» (д)

28.08. «Зенит» (г)