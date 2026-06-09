Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался об изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

«Всегда говорил: если приезжают легионеры, они должны быть высокого класса. Пусть их будет меньше, но они должны быть высочайшего уровня, чтобы помогать развиваться нашим молодым ребятам. Они должны задавать тон профессиональному футболу. Многие из них прошли большую школу подготовки, наши академии могут брать их опыт, учиться благодаря этому. А некоторые клубы берут подешевле кого-то из Африки, привозят, платят деньги — но этот игрок только проходит путь развития, а не является готовым футболистом. И, по сути, занимает место российского игрока», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: если сейчас команды РПЛ могут заявлять 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8, то в дальнейшем в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.

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