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Колосков жестко отреагировал на отмену лимита на легионеров

12:54
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России.

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«Если убирать лимит, то нужен отбор иностранцев по их качеству и подготовке. Как это сделано в Англии. Вот это главное. Если мы полностью уберем лимит, то останемся без сборной! Мы же видим, что в ведущих командах по 7-8 легионеров играют. Из кого тогда собирать национальную команду? В прошлом году «Краснодар» вообще сыграл с десятью легионерами. Можете себе такое представить? Если полностью отменить лимит, то это гибель! Останемся без сборной», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Одним из пунктов был — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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