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Червиченко: «Отмена лимита — это бред! Однозначно неправильное решение!»

13:25
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России.

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«Это однозначно неправильное решение! Я думаю, если всех так беспокоит плохое выступления команд в еврокубках, то поменяйте лимит — 10 легионеров вместо 8. Я недавно был на матче «Монако» против «Шахтера», где в игре принимали участие всего два украинца. Я не понимаю, как при такой ситуации играть бедным командам, когда грандам нашего футбола можно покупать кого угодно. Уровень нашей лиги станет еще слабее. Как будут пробиваться наши молодые через такую большую конкуренцию — я не понимаю. Это однозначно бред», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата, в том числе — отменить лимит на легионеров. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17».

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